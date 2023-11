Na początku roku doszło w Koszalinie do tragedii, która wstrząsnęła całą Polską. W escape roomie doszło do pożaru, w wyniku którego zginęło pięć 15-letnich dziewczynek. Zmarły w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. Dziewczynki spotkały się tam po szkole, żeby świętować urodziny jednej z nich.

W Koszalinie odbył się dziś pogrzeb Amelii, Wiktorii, Karoliny, Gosi i Julki. Uczestniczyli w nim ich najbliżsi oraz mieszkańcy Koszalina, którymi wstrząsnęła wiadomość o śmierci 15-latek.

Prowadzący uroczystość ksiądz Wojciech Pawlak, który uczył dziewczynki religii, dużo mówił o przyjaźni, która łączyła nastolatki.

Dziś jesteśmy tutaj razem z Dziewczynkami i chcemy o Nich pomyśleć w sposób najwspanialszy. To, co od razu przychodzi na myśl, to przyjaźń. To, co je połączyło. Widząc je, znając je, można było im tej przyjaźni pozazdrościć. W tej przyjaźni były razem i razem pozostaną. Kiedy razem przyszło im kończyć życie, kiedy razem są tutaj, kiedy razem będą spoczywać - powiedział ksiądz.