Wojciech Modest Amaro ma ogromne ambicje, jeśli chodzi o rozwój kulinarny. W ostatnim wywiadzie z nami przyznał, że ma pomysł na swój autorski program zaapelował do Niny Terentiew. Pokrótce zdradził również, o czym on miałby być. Zobacz: Amaro ma pomysł na nowe show. Apeluje do Niny Terentiew

Jak na razie szef kuchni skupia się na prowadzeniu show "Hell''s Kitchen". Nie da się ukryć, że jest on bardzo wymagający, a uczestnicy czasem mają go już dosyć. Na planie często dochodzi do tego, że emocje sięgają zenitu i robi się bardzo gorąco. W najbliższym odcinku również nie zabraknie wrażeń. Wszystko dlatego, że w piekielnej kuchni dojdzie do pożaru. Wystraszeni uczestnicy nie wiedzieli co robić, ale na szczęście na miejscu był Modest Amaro, który próbował zapanować nad sytuacją.

Kto do tego doprowadził i jak to się skończyło? Przekonamy się w najbliższy wtorek o godzinie 20:05 w Polsacie.

