Iwona Węgrowska już niedługo zostanie szczęśliwą mamą. Mimo to wokalistka ciągla dba o swoją formę i pilnuje tego, co je. W jednym z wywiadów wyznała, że w błogosławionym stanie nie ma szczególnych zachcianek. Zobacz: Iwona Węgrowska nawet w ciąży jest na diecie. Co je, a czego unika?

Praca nie przeszkadza Iwonie w odliczaniu dni do porodu, i jak dowiedziało się AfterParty.pl, Węgrowska pojawi się w specjalnym odcinku programu "Hell''s Kitchen", gdzie wraz z innymi gwiazdami będzie gotowała zamiast uczestników konkursów. Obok artystki ma pojawić się także Ola Ciupa, która bierze też udział w innej polsatowskiej produkcji, "Splash!". Panie będą miały niezwykle ciekawe zadanie:

Iwona Węgrowska, Rafał Cieszyński i Ola Ciupa wraz z innymi gwiazdami będą gotowały potrawy według wskazówek uczestników ze związanymi rękoma. Każdej z nich zostanie przydzielona jedna osoba, której wskazówek będą musiały słuchać. Będzie naprawdę gorąco - mówi nasze źródło.

Jesteście ciekawi, kto jeszcze się pojawi?

