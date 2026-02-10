We wtorkowy wieczór Kacpra Tomasiaka z pewnością trzeba zaliczyć do grona liderów polskiej kadry w konkursie MIX. Srebrny medalista olimpijski ponownie będzie miał okazję zapisać się w historii. Oprócz niego szanse będą mieli Pola Bełtowska, Anna Twardosz oraz Paweł Wąsek. Ostatni z wymienionych nie zaprezentował się najlepiej w poniedziałek. Teraz może wymazać nieudany występ.

Kacper Tomasiak znowu może to zrobić! Polacy czekają na jego występ w konkursie drużyn mieszanych

Dziś wieczorem uwaga mediów i kibiców ponownie skupi się na Kacprze Tomasiaku. Po tym, jak 19-latek wywalczył srebro na zimowych igrzyskach olimpijskich, wszyscy liczą, że sportowiec znów odda dalekie i stabilne skoki. Niewykluczone, że czeka nas kolejny Biało-Czerwony dzień!

Konkurs drużyn mieszanych rozpocznie się wczesnym wieczorem, natomiast druga seria rozegra się już po zmroku. Warto przypomnieć, że MIX nie wybacza błędów, dlatego ta rywalizacja wiąże się z ogromnymi emocjami. Start zaplanowano na godzinę 18:45. Wówczas ruszy pierwsza seria konkursowa.

W składzie reprezentacji Polski zobaczymy Kacpra Tomasiaka, Pawła Wąska, Polę Bełtowską oraz Annę Twardosz. Wąsek próbował swoich sił także podczas poniedziałkowego konkursu. Niestety zarówno on, jak i utytułowany Kamil Stoch mocno rozczarowali kibiców. Obaj sportowcy nie zakwalifikowali się do rundy finałowej.

Kacper Tomasiak już wie, co go czeka. „Teraz będzie trudno”

Po wielkim sukcesie 19-letniego skoczka wokół Kacpra Tomasiaka rozpoczęło się prawdziwe szaleństwo. Niektórzy już okrzyknęli go „nowym Małyszem”, natomiast sama legenda polskich skoków porównała nastolatka do Piotra Żyły, który także miał bardzo mocne wejście na początku kariery.

Co na to sam zainteresowany? Tomasiak ma świadomość, że kibice już chcą go nosić na rękach. Przyznał, że popularność może mu doskwierać, ale póki trwają zimowe igrzyska olimpijskie, nie chce się nad tym zastanawiać.

Podejrzewam, co mnie teraz będzie czekało, ale na razie się na tym nie skupiam. Pewnie teraz będzie trudno wytrzymać całą tę popularność przyznał w wywiadzie.

