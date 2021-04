Po śmierci księcia Filipa, królowa Elżbieta zrywa z wiekową tradycją! Tak uczci pamięć męża 

9 kwietnia królowa Elżbieta pożegnała swojego ukochanego męża. Pogrzeb, który miał miejsce w sobotę 17 kwietnia, nie był państwową uroczystością, a bliscy uszanowali ostatnie prośby księcia Filipa, który nigdy nie przejmował się protokołem obowiązującym po śmierci członka rodziny królewskiej. Jak się okazuje, teraz królowa Elżbieta po raz kolejny składa hołd swojemu zmarłemu mężowi i zrywa z wiekową tradycją.

Po śmierci księcia Filipa królowa Elżbieta zrywa z tradycją

Śmierć księcia Filipa poruszyła cały świat, a w samej Wielkiej Brytanii uroczystości pogrzebowe w telewizji śledziło niemal 14 milionów osób. Jak poinformował Pałac Buckingham, od 9 kwietnia rodzina królewska obchodzi oficjalną, dwutygodniową żałobę, jednak jak się okazuje, w jej trakcie królowa Elżbieta II postanowiła zerwać z jedną z tradycji. Co więcej, to niejedyna zasada, którą monarchini nagięła - tym razem ku pamięci swojego zmarłego męża.

Najpierw, choć zgodnie z etykietą nie powinna uczestniczyć w żadnych oficjalnych wydarzeniach czy uroczystościach w czasie żałoby, królowa Elżbieta II postanowiła oficjalnie pożegnać jednego z pracowników pałacu, który kończył swoją służbę dla monarchii, a teraz po pogrzebie księcia Filipa wyłamała się z kolejnych zasad. Jak donosi magazyn People, królowa nie będzie używała żałobnej papeterii z czarną ramką, którą między innymi mogliśmy zobaczyć na grobie księcia Filipa i na której królowa Elżbieta napisała ostatni list do swojego ukochanego. Do tej pory papeteria z czarną ramką była używana w oficjalnej korespondencji i podkreślała, że nadawca wiadomości jest w żałobie. Te zaskakujące doniesienia potwierdził Pałac Buckingham. Jak się okazuje, królowa Elżbieta II przez najbliższy czas będzie używała papeterii, która została zaprojektowana specjalnie dla niej, na której czerwony herb zostanie zastąpiony przez czarny.

Nikt nie ma wątpliwości, że ten z pozoru drobny szczegół, to wyraz szacunku i kolejny sposób, w jaki królowa Elżbieta II chce upamiętnić ukochanego. Książę Filip, który przez 73. lata był mężem głowy rodziny królewskiej, słynął z tego, że nie przykładał uwagi do licznych konwenansów, czego najlepszym dowodem był jego skromny pogrzeb - w którego planowaniu sam brał udział. Co więcej, jak informuje The Times, książę Karol i księżna Camilla, a także William i Kate, będą używać tradycyjnej papeterii.

Zobacz także: Królowa Elżbieta II ociera łzę na pogrzebie męża, księcia Filipa! Tak pożegnała miłość swojego życia

Królowa Elżbieta II i książę Filip byli małżeństwem przez 73 lata. Głowa rodziny królewskiej postanowiła uczcić pamięć po swoim zmarłym mężu w jeszcze jeden sposób.

East News

Pogrzeb monarchy odbył się w sobotę 17 kwietnia i tak, jak życzył sobie książę Filip, nie miał charakteru państwowego. Z powodu epidemii w uroczystości brało udział jedynie 30 osób.

East News

Monarcha nie przywiązywał uwagi do wielu kwestii związanych z królewską etykietą. Nikt nie ma wątpliwości, ze specjalnie zaprojektowana żałobna papeteria, którą przez najbliższy czas będzie używać królowa, to ukłon w stronę jej męża.