Po słynnym wywiadzie Marcin Hakiel ma poważny kłopot! Przeżywa trudne chwile

Już wcześniej Marcin Hakiel pisał na Instagramie o bezsennych nocach. Jak wynika z jego najnowszych relacji, przypadłość musi być naprawdę uciążliwa, zdecydował się bowiem na interwencję masażysty. Czy bezsenność powoduje ból fizyczny? I czy ma ona związek ze stresem, jakim chyba dla każdego musi być rozstanie z małżonkiem. Szczególnie gdy następuje ono po tak długim wspólnym życiu jak w przypadku Hakiela i Katarzyny Cichopek.

Marcin Hakiel cierpi na bezsenność?

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, że Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel nie będą komentować rozstania, tancerz i choreograf opowiedział Aleksandrze Kwaśniewskiej w wyemitowanym w sobotę wywiadzie o jego szczegółach. Słowa Hakiela pokazane w programie "Miasto Kobiet" wywołały prawdziwą burzę.

- Nie chciałbym potocznie mówiąc "prać brudów", ale chyba najtrudniejszy moment w tej całej sytuacji był taki, że moja była partnerka od jakiegoś czasu prosiła już o wolność, więcej wolności, przestrzeni. Ja jej to dałem, no a pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię. Ja nie byłem na to przygotowany, no bo na takie coś nie można się przygotować, bo gdzieś przez te 17 lat zawsze ją kochałem i dogadywaliśmy się - wyznał Hakiel.

Wywiad, w którym tak mocno się otworzył, wywołał falę krytyki pod adresem Katarzyny Cichopek, ale też wiele słów wsparcia dla Marcina. Z jego słów wynikało, że bardzo mocno przeżywa to, co się stało. A powodem mogła być postawa jego żony. Czy tak jest naprawdę? Kasia po wywiadzie miała zadzwonić do niego z pretensjami. On sam jednak broni jej przez zdecydowanymi ocenami odpowiadając na komentarze internautów.

Tak czy inaczej sytuacja nie odbija się chyba najlepiej na jego kondycji. Już wcześniej, w jednym z postów pisał o pracowitych dniach i bezsennych nocach. A fani zwracali uwagę, że nie wygląda dobrze na zdjęciach.

Również w wywiadzie mówił, że stres towarzyszący rozstaniu jest naprawdę duży, co odbija się na jego stanie fizycznym - Hakiel przyznał, że zaczął chudnąć. Teraz pokazał zdjęcia z gabinetu masażysty. Podpisał je #ponieprzespanejnocy, co może sugerować, że bezsenność poważnie daje mu się we znaki.

Mamy nadzieję, że zabiegi specjalisty pomogą, a Marcin poczuje się lepiej.

Instagram/marcinhakiel/

