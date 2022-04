Marcin Hakiel o swojej metamorfozie! "Przez duże nerwy zacząłem chudnąć"

Marcin Hakiel zdecydował się opowiedzieć o swoich emocjach i odczuciach po rozstaniu z Katarzyną Cichopek w rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską w programie "Miasto kobiet". Nie zabrakło również tematu metamorfozy tancerza, która zszokowała wielu jego fanów. Dlaczego gwiazdor się na nią zdecydował? Wszystko jasne!

Marcin Hakiel przeszedł metamorfozę. Dlaczego się na nią zdecydował?

Marcin Hakiel był gościem Aleksandry Kwaśniewskiej w programie "Miasto Kobiet". Tancerz po raz pierwszy zdradził pewne wątki związane z rozstaniem z Katarzyną Cichopek. Marcin Hakiel powiedział między innymi, że jego była partnerka "od jakiegoś czasu prosiła go o więcej wolności i przestrzeni", a kiedy ją otrzymała to okazało się, cytując słowa Marcina Hakiela, że "ta wolność ma imię". Gwiazdor nie ukrywał, że bardzo przeżył rozstanie z żoną, bo po prostu nie spodziewał się takiego obrotu spraw. Z tego też względu zdecydował się nawet pójść na terapię. Jak się również okazało, to właśnie problemy rodzinne pchnęły go do przejścia metamorfozy. Wszystko zaczęło się od tego, że z powodu nerwów, Marcin Hakiel zaczął bardzo chudnąć.

- Przez duże nerwy zacząłem chudnąć i w sumie coś, co mnie trzymało to treningi. Treningi, które też już miałem wcześniej, ale trochę je zintensyfikowałem w trakcie tych problemów. Właściwie co drugi dzień bywałem na sali treningowej, to było super. Pewnego dnia poczułem, że muszę coś zrobić. Pojechałem ściąć te włosy i sobie je zrobiłem na biało - mówił Marcin Hakiel w programie "Miasto Kobiet".

Marcin Hakiel przyznał, że zmiana wizerunku pomogła mu choć na chwilę poprawić samopoczucie.

- Czułem się inaczej. Przez jakiś czas było okej. Nie wiem, to nie jest tak, że mam to jakoś przemyślane. Białe włosy ściąłem, bo córka pewnego dnia jak ją kładłem spać, to mówi: "wiesz co tata, kurczę, już te białe włosy to nie za bardzo". Następnego dnia maszynką "opitoliłem" i nie było białych włosów - powiedział tancerz.

Jak widać, to właśnie rozstanie z Katarzyną Cichopek pchnęło Marcina Hakiela do zmian - i to nie tylko tych związanych z wyglądem. Tancerz jest też teraz dużo bardziej aktywny na Instagramie i chętniej dzieli się z fanami swoim życiem. Gwiazdor nie boi się nawet odpowiadać na trudne pytania, a fani doceniają jego szczerość. A Wy, co myślicie o wyznaniach Marcina Hakiela? To dobrze, że jest taki otwarty w tym temacie?