Po pogrzebie Elżbiety II w sieci pojawiło się wyjątkowe zdjęcie. Wpis porusza do łez!

Na oficjalnym koncie rodziny królewskiej na Instagramie pojawiło się wyjątkowe zdjęcie. Tuż po pogrzebie królowej Elżbiety do sieci trafił kadr z monarchinią, a jej najbliżsi pożegnali ją pięknymi słowami. Wpis i zdjęcie poruszyło internautów, którzy ruszyli z komentarzami. Tyllko spójrzcie na to zdjęcie i sprawdźcie, co napisali jej bliscy.

Rodzina królewska pokazała wyjątkowe zdjęcie po pogrzebie Elżbiety II

W miniony poniedziałek, 19 września, oczy całego świata były skierowane na Wielką Brytanię i rodzinę królewską, która pożegnała Elżbietę II. Królowa zmarła 8 września, a właśnie wczoraj odbył się uroczysty pogrzeb monarchini. W ostatnim pożegnaniu wzięli udział przedstawiciele państw z całego świata- na pogrzebie królowej Elżbiety nie zabrakło również Andrzeja Dudy i jego żony, Agaty.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości jedynie najbliższa rodzina królowej wzięła udział w ostatniej części ceremonii podczas której trumna z ciałem monarchini została złożona dp grobu. Po pogrzebie Elżbiety II najbliżsi opublikowali na Instagramie niepublikowane wcześniej zdjęcie królowej. Pod zdjęciem pojawił się wzruszający cytat z "Hamleta".

Niechaj ci do snu nucą chóry aniołów. Ku pamięci Jej Królewskiej Mości Królowej. 1926-2022- czytamy na Instagramie.

Zobaczcie wyjątkowe zdjęcie Elżbiety II!

Zobacz także: Meghan Markle nie mogła ukryć łez na pogrzebie królowej Elżbiety II. Poruszające zdjęcia!

Rodzina królewska pokazała niepublikowane dotąd zdjęcie królowej Elżbiety z 1971 roku. Na fotografii możemy zobaczyć, jak monarchini wędruje przez wrzosowiska w okolicy jej ukochanego Balmoral.

Internauci są poruszeni wyjątkowym zdjęciem i wpisem.

- Żegnaj, Wasza Wysokość! 💝

- Żegnaj nasza ukochana Królowo 🤍🙏🏻

- Piękne pożegnanie dla naszej królowej 🙌❤️

- Będzie nam jej brakowało- komentują fani rodziny królewskiej.

Zobacz także: Dramatyczna sytuacja w trakcie pogrzebu królowej Elżbiety II. Interweniowała policja i wojsko

Getty Images Trumna z ciałem królowej Elżbiety została złożona w grobie w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze- gdzie w przeszłości zostali pochowani również rodzice królowej i jej siostra. Do kaplicy św. Jerzego została również przeniesiona trumna z ciałem księcia Filipa, męża Elżbiety II, który zmarł wiosną ubiegłego roku.

Zobacz także: Żona króla Karola III na pogrzebie Elżbiety II. Królowa małżonka zerwała z dworską tradycją?!