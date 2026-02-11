Zamieszanie ws. pogrzebu Linde-Lubaszenki. Prezydent i rząd mają zdecydować

Wciąż nie ma rozstrzygnięcia w sprawie pogrzebu Edwarda Lindego-Lubaszenki. Wybitny aktor odszedł w wieku 86 lat, a zarówno rodzina, jak i środowisko artystyczne z niecierpliwością oczekują na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Proces rozpatrywania wniosku o pogrzeb państwowy jest wieloetapowy. Ministerstwo potwierdziło, że pismo dotyczące uroczystości wpłynęło 9 lutego, lecz na razie brak oficjalnego rozstrzygnięcia. Jak podkreślają przedstawiciele resortu, procedura jest skomplikowana, angażuje także rodzinę zmarłego i wymaga zatwierdzenia przez prezydenta.

Rodzina Edwarda Linde-Lubaszenki czeka na decyzję ws. pogrzebu aktora

Związek Artystów Scen Polskich (ZASP) potwierdził, że nadal nie ma jasności, czy pogrzeb Edwarda Lindego-Lubaszenki będzie miał charakter państwowy. Specjalistka ds. promocji ZASP przekazała, że wszystko zależy od decyzji ministerstwa, której do tej pory nie podjęto. Bliscy aktora oraz jego liczni współpracownicy muszą uzbroić się w cierpliwość, bo cała procedura może potrwać jeszcze kilka dni, a nawet tygodni. Przedstawiciele resortu sugerują, że termin uroczystości będzie raczej „bliski niż dalszy”, jednak konkretów nadal brak.

To bardzo różnie bywa, powiem wprost, bo to jest tak, że do nas stowarzyszenie czy grupa artystów, związek zwraca się z taką prośbą. To jest jakby proces, który trwa w ministerstwie, ale to jest też ustalane po drodze z rodziną, potem trafia do decyzji prezydenta przekazał rzecznik prasowy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na łamach „Faktu”.

Nie zakładam, żeby takie decyzje zapadały bardzo długo, no bo to też mówimy o uroczystości, której termin jest raczej bliski niż dalszy dodano.

Nieoficjalnie mówi się, że pogrzeb mógłby odbyć się dopiero za około dwa tygodnie. W związku z brakiem formalnych decyzji w przestrzeni publicznej pojawia się coraz więcej pytań o to, jak będzie wyglądał pogrzeb Edwarda Linde-Lubaszenki.

Wciąż nie wiadomo, gdzie pochowają Edwarda Linde-Lubaszenkę

Jedną z największych niewiadomych jest miejsce pochówku Edwarda Lindego-Lubaszenki. W kuluarach pojawiają się dwa miasta - Warszawę i Kraków - ale żaden z kluczowych cmentarzy nie otrzymał zgłoszenia w tej sprawie. Pracownicy Starych Powązek w Warszawie przyznali, że nie mają żadnych informacji o planowanym pogrzebie i wskazali, że w grę wchodzić mógłby Cmentarz Wojskowy na Powązkach. Jednak także tamtejsza administracja nie otrzymała oficjalnych wieści. Podobna sytuacja jest w Krakowie - przedstawicielka cmentarza Rakowickiego oświadczyła, że nadal nie posiada żadnych informacji dotyczących pochówku aktora.

Nie mamy zgłoszenia. Myślę, że raczej chodziłoby o cmentarz wojskowy poinformował „Fakt” przedstawiciel Starych Powązek w Warszawie.

Nie mamy takiej wieści przekazało biur Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

Zobacz także: Znamy przyczynę śmierci Catherine O’Hary. Walczyła z rakiem