Nie będzie luzowania obostrzeń po 25 kwietnia?! Niepokojący komentarz z Ministerstwa Zdrowia!

Sytuacja epidemiczna w Polsce na przestrzeni ostatnich tygodni nie uległa bardzo poprawie. Mimo że od kilku tygodni kraj funkcjonuje w stanie zawieszenia, tendencja spadkowa zachorowań jest wciąż zbyt mała, żebyśmy mogli spodziewać się w najbliższych dniach luzowania obostrzeń. Czy to oznacza, że po 25 kwietnia nic się nie zmieni? Wojciech Andrusiewicz, rzecznik rządu, udzielił komentarza w tej sprawie.

Najnowsze dane dotyczące ilości zachorowań na COVID-19 i ilości zgonów wciąż są niepokojące. Mimo tego rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej poinformował, że można zaobserwować niewielki trend spadkowy, jednak czy to oznacza, że możemy szykować się na szybkie luzowanie obostrzeń?

Mamy oznaki trendu spadkowego zachorowań na Covid-19. Nadal jednak musimy utrzymywać rygor sanitarny. Nie ma pola do luzowania obostrzeń - powiedział podczas konferencji prasowej

Wojciech Andrusiewicz dodał także, że można zaobserwować coraz mniej pozytywnych wyników, wśród wykonanych testów. To napawa nadzieją, że pomału wychodzimy z trzeciej fali zachorowań. Kiedy możemy spodziewać się luzowania obostrzeń? Coraz więcej Polaków chce wiedzieć, jak będzie wyglądała majówka 2021?

Jeżeli chcemy z optymizmem patrzeć w przyszłość, to nadal musimy utrzymać rygor sanitarno-epidemiologiczny. To, że pojawi się światełko w tunelu to nie znak, że już dzisiaj możemy w nadmiarowy sposób poluzować obostrzenia - mówił Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej.