Minister edukacji o powrocie uczniów klas 1-3 do szkół. Przemysław Czarnek podał konkretny termin! 

Najmłodsi uczniowie jeszcze w kwietniu wrócą do szkół? Jest komentarz ministra edukacji i nauki! Przemysław Czarnek w najnowszym wywiadzie zdradził możliwy termin powrotu dzieci do nauczania stacjonarnego. Szef MEN zdradził również kiedy pozostali uczniowie będą mogli znów spotkać się w ze swoimi nauczycielami i kolegami w szkole! Sprawdźcie, co powiedział Przemysław Czarnek.

Kiedy powrót uczniów do szkół?

W minioną środę, 14 kwietnia, minister zdrowia podczas konferencji prasowej przekazał dobre informacje dla rodziców najmłodszych dzieci. Okazało się wówczas, że chociaż przez pandemię koronawirusa lockdown w Polsce został wydłużony to żłobki i przedszkola wznowią swoją działalność już 19 kwietnia. A co z ze szkołami? Czy uczniowie wkrótce będą mogli zakończyć nauczanie zdalne? Przemysław Czarnek w programie "Jeden na jeden" w TVN24 zdradził, kiedy będzie mógł nastąpić powrót dzieci do szkół!

Mamy nadzieję na powrót do nauki stacjonarnej od poniedziałku 26 kwietnia. Ale stanie się tak, jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli - mówił minister edukacji.

Wkrótce wszyscy uczniowie będą mogli wrócić do nauki stacjonarnej?

Jeśli będzie utrzymywał się trend spadkowy, który widzimy od kilkunastu dni to rzeczywiście powrót do maja wszystkich dzieci do szkół jest możliwy- Przemysław Czarnek zdradził na antenie TVN24. Każdy etap luzowania obostrzeń i dopuszczania do nauki stacjonarnej kolejnych roczników to kolejne kilka milionów ludzi w ruchu oświatowym- dodał.

Myślicie, że spełni się optymistyczny scenariusz i wszystkie dzieci już wkrótce znów spotkają się w szkołach? Przypominamy, że uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych i uczniowie szkół ponadpodstawowych uczą się zdalnie od 26 października 2020 roku.

Przemysław Czarnek zdradził, kiedy uczniowie będą mogli wrócić do szkół.

East News

Wszyscy uczniowie zakończą naukę zdalną w maju?