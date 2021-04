Pandemia koronawirusa w dalszym ciągu nie odpuszcza, a co za tym idzie, wciąż musimy stosować się do wielu restrykcji. Jednym z podstawowych obostrzeń, którego musimy przestrzegać od początku wybuchu epidemii, jest nakaz zasłaniania ust i nosa. Od wielu miesięcy noszenie maseczek obowiązuje również w przestrzeni otwartej, co dla niektórych Polaków jest niestety bardzo uciążliwe. Kiedy to się zmieni i będziemy mogli wyjść na spacer bez maseczki? Minister zdrowia Adam Niedzielski zabrał głos w tej sprawie.

Kiedy luzowanie obostrzeń dotyczących zasłaniania ust i nosa?

Trzecia fala pandemii okazała się być tą najcięższą. Pomimo wykonania milionów szczepień i lockdownu, koronawirus wciąż zbiera swoje żniwo. Eksperci obawiają się, że fala zachorowań może jeszcze wzrosnąć, bo właśnie teraz wyjdzie na jaw, czy Polacy stosowali się do wszystkich restrykcji podczas świąt Wielkanocnych. Rząd zdecydował się przedłużyć lockdown, a tegoroczną majówkę również będziemy musieli spędzić w domach, bo hotele i pensjonaty w dalszym ciągu będą zamknięte do co najmniej 4 maja.

Wszyscy są już naprawdę zmęczeni tą sytuacją, a w szczególności nakazem noszenia maseczek w przestrzeni otwartej. Ostatnio jedna z internautek za pośrednictwem Twittera zwróciła się do Adama Niedzielskiego w tej sprawie:

Panie Ministrze, a może zróbcie tak, jak było w zeszłym roku w okresie letnim (oczywiście, jeśli sytuacja na to pozwoli), tzn. maski na zewnątrz tylko wtedy, gdy nie jesteśmy w stanie utrzymać dystansu od innych?

Minister zdrowia zdecydował się odpowiedzieć na pytanie internautki.

Pójdziemy w tę stronę przy mniejszej liczbie zachorowań - odpowiedział Adam Niedzielski.

Wygląda więc na to, że będziemy musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość, bo na razie sytuacja jest jeszcze bardzo trudna. Tylko wczoraj (15 kwietnia) odnotowano 21 130 przypadków zakażeń i zmarły 682 osoby.

