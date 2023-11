Zastanawiałaś się kiedyś jak to jest, że niektóre kobiety wyglądają jak prawdziwe boginie, nawet gdy idą po bułki do sklepu? W czym tkwi ich sekret - w drogich ubraniach, perfumach a może czymś jeszcze innym? Postanowiliśmy uchylić wam rąbka tajemnica i pokazać, jakie triki na elegancki look stosują najbardziej stylowe gwiazdy!

Reklama

Klasyka i dobre jakościowo materiały

East News

Metamorfoza Victorii Beckham ciągle nas zaskakuje! Kiedyś ex-Spicetka uważana była za symbol kiczu i złego gustu, a teraz uchodzi za jedną z najlepiej ubranych kobiet w show-biznesie. Ta spektakularna zmiana na plus nastąpiła, gdy Victoria stworzyła swoją markę modową. Obecnie stawia na klasyczne fasony, doskonale skrojone ubrania oraz materiały najwyżej jakości. Dzięki temu w nawet najprostszej sukience wygląda jak milion dolarów!

Stylizacje w jednym kolorze

East News

Charlize Theron mimo upływu lat wciąż zachwyca swoją klasyczną urodą, nienaganną figurą oraz świetnym gustem. Gwiazda lubuje się w monokolorystycznych stylizacjach, które sprawiają, że sylwetka wydaję się być smuklejsza, a cały outfit bardzo wysmakowany. To kolejna zasada eleganckich kobiet – stawiają na total looki, czyli ubrania i dodatki od góry do dołu w tym samym kolorze. Nie boją się również klasycznych kropek, czy pasków, jednak wszystko musi zostać zachowanej w tonacji współgrającej z resztą stylizacji.

Dodatki są ważne!

East News

Znasz zasadę „diabeł tkwi w szczególe”? Bo Rosie Huntington Whiteley wie o niej na pewno! Gwiazda nigdy nie wychodzi z domu bez pięknej biżuterii, okularów przeciwsłonecznych i modnej torebki. Jej stylizacje zawsze muszą idealnie współgrać z dodatkami! Efekt? Rosie jest uważana za jedną z najbardziej stylowych i eleganckich gwiazd, a papparazzi uwielbiają uwieczniać jej codzienne looki. A my się nimi inspirować!

Wyjątkowy zapach

East News

Keira Knightley wyznaje jedną zasadę - może wyjść z domu bez makijażu, ale nigdy bez swoich ulubionych perfum! Jest przeczulona na tym punkcie, musi zawsze przepięknie pachnieć, bo jak sama twierdzi to jej dodaje pewności siebie. Jeśli masz podobnie jak gwiazda, wypróbuj coś co sprawi, że również twoje ubrania będą uwodzić zapachem! Płyny do płukania ubrań Lenor Parfum des Secrets zawierają intrygujące nuty zapachowe, które podkreślą urok i zmysłowość drzemiącą w każdym z nas. Te wyjątkowe zapachy utrzymają się na ubraniach nawet wtedy gdy twoje perfumy przestają być wyczuwalne! Kolekcja składa się z czterech wyjątkowych płynów do płukania tkanin (Mystery, Charm, Blush i Kiss) zaprojektowanych żeby dopełniać i wzbogacać zapach, który jest naszą wizytówką.

Mat.prasowe

Dla elegantek najlepszy będzie Lenor Parfum des Secrets Blush, który zachwyca swoim bogatym kwiatowym bukietem. Wyróżnia go ciepły aromat drewna, róży i jaśminu, a świeżości dodają kwiaty wodne i owocowe nuty. Inną propozycją dla eleganckich kobiet jest Lenor Parfum des Secrets Kiss, który uderza i uzależnia swoim zapachem. Perfekcyjnie wkomponowana woń egzotycznych i czerwonych owoców oraz szlachetnego drewna zapewnia oszałamiający efekt.

Artykuł powstał z udziałem marki Lenor