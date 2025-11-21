Garnizon Sztuki to miejsce, które coraz częściej przyciąga znanych artystów i celebrytów. Premiera spektaklu "Przyjaciele. Le Mensonge" była tego kolejnym dowodem. Teatr gościł nie tylko widzów zainteresowanych nową produkcją, ale także osoby związane z wcześniejszymi projektami sceny, takimi jak Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz na czerwonym dywanie

W teatrze Garnizon Sztuki odbyła się uroczysta premiera spektaklu "Przyjaciele. Le Mensonge". Na wydarzeniu zjawiła się plejada gwiazd znanych z polskiego show-biznesu. Wśród gości znalazła się m.in. Joanna Racewicz, która zaprezentowała się w posągowym stylu. Jednak to Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz skupili na sobie największą uwagę fotoreporterów.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz byli jednymi z najczęściej fotografowanych uczestników wydarzenia. Para nie odstępowała się na krok, wzbudzając niemałe poruszenie wśród obecnych. Kaczorowska Rogacewicz nie mogli os siebie oderwać rąk.

Kto pojawił się na premierze spektaklu "Przyjaciele. Le Mensonge"

W Garnizonie Sztuki na czerwonym dywanie pojawiło się wiele znanych nazwisk. Na premierę sztuki "Przyjaciele. Le Mensonge" przybyły m.in. takie osoby jak:

Agnieszka Kaczorowska;

Marcin Rogacewicz;

Michał Meyer;

Rafał Maserak;

Joanna Racewicz;

Julia Chatys;

Aneta Zając;

Grażyna Wolszczak.

Spektakl "Siedem" – kolejny krok Kaczorowskiej i Rogacewicza

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz są związani z Garnizonem Sztuki również poprzez własny spektakl taneczny pt. "Siedem". Produkcja ta była naturalnym przedłużeniem ich współpracy po udziale w programie "Taniec z Gwiazdami", gdzie oboje zyskali dużą popularność. Wspólny projekt sceniczny zacieśnił ich zawodowe więzi, które najwyraźniej kontynuują także poza sceną.

