Niedawno ruszyły zdjęcia do nowej komedii romantycznej "Dzień dobry, kocham Cię", w którym zobaczymy kilka obiecujących nazwisk polskiego kina. Główna rola przypadła w udziale Barbarze Kurdej-Szatan, dla której będzie to debiut na wielkim ekranie w tak dużej produkcji. Towarzyszyć jej będą m.in. Aleksy Komorowski, Maciej Musiał, Łukasz Garlicki i Weronika Książkiewicz. Co ciekawe, Musiał zagra młodego instruktora fitnessu.

Zobaczcie zdjęcia z planu: