Pitbull, amerykański artysta znany z energetycznych występów, powraca do Polski! Po dwóch koncertach w Krakowie w ramach trasy "Pitbull Party After Dark Tour", które odbyły się w lipcu 2025 roku, piosenkarz ponownie zawita do naszego kraju. Tym razem gwiazdor wystąpi na warszawskim stadionie PGE Narodowym w ramach światowej trasy "I’m Back! Tour". Ceny biletów wywołały jednak spore kontrowersje.

Szokujące ceny biletów na koncert Pitbulla w Warszawie

Koncert Pitbulla zaplanowano na 23 lipca 2026 roku. Przedsprzedaż biletów już ruszyła – na początek dostęp do wejściówek miały osoby zapisane do newslettera Pitbulla. Kolejne dni umożliwią zakup biletów przez użytkowników platformy Ticketmaster, a ogólna sprzedaż wystartuje 24 października na stronie LiveNation.pl.

Choć informacja o koncercie ucieszyła fanów, to ceny biletów wywołały prawdziwą burzę. Najtańsze miejsca siedzące na trybunach kosztują od 255 zł do 655 zł – wszystko zależy od wybranego sektora. Dla osób preferujących miejsce przy wejściu, ceny wahają się od 312 zł do 712 zł.

Jednak największe emocje wzbudzają bilety na płytę – czyli przestrzeń bezpośrednio pod sceną. Tańsza wersja kosztuje 565 zł, natomiast bilety umożliwiające dostęp do strefy bliżej sceny kosztują aż 705 zł. Najdroższy bilet, w ramach tzw. pakietu Platinum, kosztuje aż 2249 zł.

Internauci nie kryją złości

Ogłoszenie cen wywołało falę krytyki w mediach społecznościowych. Użytkownicy Facebooka, w szczególności na fanpage’u „Koncerty w Polsce”, otwarcie wyrażali swoje oburzenie.

Ceny mnie odstraszyły, zwłaszcza że to Narodowy...

Według mnie trochę za wysokie ceny na płytę, na której nie ma w ogóle podziału takowej, ale jak kto woli

Chyba ostro ich porąbało?!

Psychofani Pitbulla z PL są sami temu winni. Widząc, jak bardzo błagają o jego koncert od lat i spamują tym wszędzie, jakby miał zbawić świat, to trzeba by być głupim, żeby nie dowalić im cen z kosmosu

Co zawiera najdroższy pakiet biletowy na koncert Pitbulla?

Najdroższy bilet w ofercie – pakiet Platinum za 2249 zł – to opcja dla najbardziej zagorzałych fanów. W jego skład wchodzi m.in. wcześniejsze wejście na stadion, dostęp do sekcji VIP, a także inne nieujawnione jeszcze udogodnienia.

Choć szczegóły pakietu nie zostały w pełni podane do publicznej wiadomości, podobne oferty zazwyczaj obejmują również upominki pamiątkowe czy dedykowane miejsca bliżej sceny. Jednak cena 2249 zł za jedno wejście wywołała w sieci liczne dyskusje o granicach fanowskiego poświęcenia.

Dla porównania, bilety na koncerty Pitbulla, które odbyły się w lipcu 2025 roku w Krakowie, były znacznie tańsze. Wówczas ceny rozpoczynały się od 199 zł, a najdroższy pakiet – także określany jako Platinum – kosztował 2070,50 zł.

Obecne stawki na koncert w Warszawie są więc wyższe – zarówno w przypadku najtańszych miejsc, jak i ekskluzywnych pakietów. To tłumaczy częściowo ogromne oburzenie ze strony fanów, którzy porównują ceny i pytają, co się zmieniło w ciągu jednego roku.

