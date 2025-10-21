Występy Pitbulla w Tauron Arenie w Krakowie bez wątpienia były jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń muzycznych mijającego roku. Energetyczne show przyciągnęło tłumy fanów i na długo zapadło w pamięć uczestnikom. Dobra wiadomość dla miłośników jego twórczości - już w lipcu przyszłego roku artysta ponownie zawita do Polski i pojawi się na krajowej scenie.

Pitbull ogłosił koncert w Polsce

20 października 2025 roku Pitbull oficjalnie ogłosił kolejne daty swojej nadchodzącej trasy koncertowej "I’m Back! Tour", która w 2026 roku obejmie największe miasta w Europie. Wśród zaplanowanych przystanków nie zabrakło również Polski, ku ogromnej radości tysięcy fanów.

Uwielbiany na całym świecie artysta, znany z energetycznych hitów i niezapomnianych występów na żywo, ponownie pojawi się na polskiej scenie. Już 23 lipca 2026 roku Pitbull zagra wielki koncert na PGE Narodowym w Warszawie, który zapowiada się jako jedno z najważniejszych wydarzeń muzycznych przyszłego roku.

Koncert Pitbulla w Polsce - gdzie kupić bilety?

Po spektakularnym sukcesie koncertów Pitbulla w 2025 roku w krakowskiej Tauron Arenie, można się spodziewać, że zainteresowanie jego kolejnym występem będzie ogromne. Publiczność do dziś wspomina tamto widowisko jako jedno z najbardziej energetycznych wydarzeń muzycznych ostatnich lat. Nic więc dziwnego, że fani z niecierpliwością wypatrują informacji o rozpoczęciu sprzedaży biletów na przyszłoroczny koncert na PGE Narodowym. Wielu z nich już teraz szykuje się na polowanie na wejściówki. Gdzie będzie można je kupić?

Przedsprzedaż biletów rozpocznie się w środę, 22 października o godz. 12:00 na oficjalnej stronie Pitbulla. Kolejne tury przedsprzedaży będą dostępne przez cały tydzień. Natomiast sprzedaż ogólnodostępna ruszy w piątek, 24 października, również o godz. 12:00, na stronie organizatora wydarzenia.

