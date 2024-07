Nowy film Patryka Vegi, „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” miał swoją premierę w ubiegłym tygodniu i od razu przyciągnął do kin tysiące Polaków. Od razu po weekendzie otwarcia, dystrybutor obrazu czyli Kino Świat poinformował, że „Pitbull. Niebezpieczne kobiety” obejrzało w pierwszych dniach od premiery dokładnie 835 265 widzów. Od razu pojawiły się informację, że obraz Vegi pobił rekord i stał się najchętniej oglądanym w kinach obrazem podczas tzw. weekendu otwarcia. Okazuje się, że jednak wcale się tak nie stało...

„Pitbull. Niebezpieczne kobiety” obejrzało więcej widzów niż "Pięćdziesiąt twarzy Greya"?

Jak podaje InnPoland, film Vegi nie pobił rekordu, ponieważ wynik podany przez dystrybutora czyli ponad 835 tysięcy widzów obejmuje dane z tzw. długiego weekendu, czyli czterech dni 10-13 listopada. Oglądalność innych produkcji, które w weekend otwarcia cieszyły się dużą popularnością wśród Polaków, obejmuje jeden dzień mniej. Zatem przez 3 dni nowy "Pitbull" przyciągnął do kin ponad 750 tysięcy widzów, co daje mu czwarte miejsce rankingu boxoffice. Film z udziałem Mai Ostaszewskiej i Piotra Stramowskiego zajął czwarte miejsce, a wyprzedziły go takie filmy jak: „Pięćdziesiąt twarzy Greya”, „Shrek 3” oraz „Gwiezdne Wojny: Przebudzenie mocy”. Trzeba jednak podkreślić, że film pobił rekord wśród polskich produkcji i wyprzedził m.in. „Listy do M. 2” , które w weekend otwarcia obejrzało ponad 580 tysięcy widzów.

Oglądaliście już film „Pitbull. Niebezpieczne kobiety”?

Pitbull/Eastnews

Jedną z głównych ról w drugiej części zagrała Alicja Bachleda-Curuś.

Screen z Pitbull. Niebezpieczne kobiety

Ale i tak pierwsze skrzypce zagrała Maja Ostaszewska :-)