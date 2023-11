2 z 5

Piotrusia Wolańskiego zagra Maciej Zakościelny. Wiadomo, że będzie on żonaty. Ułoży sobie wygodne życie z Marleną (w tej roli Kasia Skrzynecka). Żona Piotrusia będzie nadopiekuńcza, co będzie bardzo podobać się mężczyźnie. Czekacie na ten wątek? My bardzo!

