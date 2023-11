Reklama

Anna Mucha zdradziła nam sporo na temat trzeciej części filmu "Kogel Mogel", który już w styczniu 2019 roku wejdzie do kin! Kogo zagra? Wiemy, że będzie to postać "femme fatale", a najwięcej scen będzie miała z wnukiem Kasi Solskiej, którego zagra Nikodem Rozbicki. W rozmowie z Party.pl aktorka zdradziła nam, na co został położony nacisk w fabule!

Piotr Podlewski/AKPA