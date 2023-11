Justyna Żyła będzie walczyć z Piotrem o dom w Wiśle? O tym, że w małżeństwie znanego skoczka pojawiły się poważne problemy media informują już od kilku miesięcy. Teraz wszystko wskazuje na to, że para już wkrótce spotka się na sali sądowej. Jak informuje "Super Express" rozwód sportowca i jego żony jest już przesądzony. Według dziennika, Justyna chce, żeby rozwód był z orzeczeniem o winie Piotra. A co z podziałem majątku?

Zobacz także: Ile Justyna Żyła dostała za rozbieraną sesję w "Playboyu"? To całkiem okrągła sumka!

Justyna Żyła z dziećmi mieszka w tej chwili w ich rodzinnym domu. Sportowiec już kilka miesięcy temu wyprowadził się z posiadłości w Wiśle, jednak jak informuje "Super Express" wszystko wskazuje na to, że Piotr Żyła będzie chciał, żeby żona oddała mu połowę wartości nieruchomości, którą wycenia się na ok. 1 mln złotych! Para nie miała podpisanej rozdzielności majątkowej.

Ona nie ma wyjścia. Piotr chce od Justyny, aby spłaciła mu jego wkład finansowy. Jednak nie ma na to pieniędzy. Co prawda zaczęła ostatnio pracować jako sprzedawczyni i to bardziej praca dorywcza. Jedyne, co mogłaby zrobić, to sprzedać nieruchomość i poszukać sobie innego mieszkania - w rozmowie z "Super Expressem" zdradza znajomy pary. - To wszystko jest dla niej strasznie niesprawiedliwe. W końcu ziemię pod dom dała rodzina Justyny. Owszem on płacił, ale to ona miała na głowie nie tylko dzieci, ale i całą budowę.