Piotr Żyła i Marcelina Ziętek planują ślub?! Justyna Żyła mocno komentuje ten pomysł. Znowu wspomina o dzieciach

A jak to u Was, były mąż zabiera samochód tobie i naszym dzieciom, smutne”, napisała na Instagramie Justyna Żyła. Wbrew pozorom nie jest to wpis z listopada 2018 roku, kiedy ona i Piotr Żyła ( 34 ) się rozwodzili, lecz z połowy stycznia 2021 roku, gdy już wydawało się, że byli małżonkowie ułożyli relacje między sobą i zaczynają życie z nowymi partnerami. Justyna w mediach społecznościowych pisała o tajemniczym „A”, z którym się spotyka. Piotr, choć oficjalnie tego nie potwierdził, od ponad dwóch lat jest łączony z aktorką, 23-letnią Marceliną Ziętek. Co się stało, że Justyna znów zdecydowała się na publiczne przepychanki? O co tu chodzi?

Konflikt pomiędzy Justyną Żyłą a Piotrem Żyłą

Zarzutu byłej żony, że pozbawił ją i ich dzieci: 8-letnią Karolinę i 14-letniego Kubę, jedynego środka transportu, podczas gdy jego partnerka jeździ należącym do niego jaguarem wartym 200 tys. złotych, skoczek nie skomentował. Tak samo jak tego, że Justyna pod postem dziennikarza Macieja Kurzajewskiego napisała:

Maćku, a może masz samochód albo transport dla naszej Karolinki do szkoły od poniedziałku, Wasz idol nas go pozbawił…

Czy kiedy tuż potem Marcelina Ziętek dodawała na Instagramie zdjęcie z plaży z podpisem:

Za nami gorący weekend

chciała dopiec Justynie – nie wiadomo, pewne jest za to, że przez wielu tak to zostało odebrane. Na aktorkę wylała się fala hejtu, a na jej Instagramie pojawiły się obraźliwe, wulgarne komentarze. Ziętek zdaje się tym nie przejmować.

Naprawdę mi to nic nie robi, bo jedynie, jaką krytykę mogę przyjąć, to od osób mi najbliższych, reszta mnie w ogóle nie dotyka

- zapewnia Marcelina na Instastory, nie szczędząc jednak uszczypliwości.

Jestem ofiarą kłamstw i manipulacji. Oczywiście podjęłam kroki, żeby prawda nareszcie zagościła w tym cyrku. Nie można komuś niszczyć życia, bo się nie ma nic lepszego do roboty! - dodaje.

Czy afera wpłynęła negatywnie na jej związek z Piotrem Żyłą? Wydaje się, że wprost przeciwnie. Jak dowiedziało się „Party”, kilka miesięcy temu zakochani zamieszkali razem w nowym domu w Ustroniu, który kupił Piotr. Plotkuje się nawet, że Ziętek i Żyła planują ślub…

ONS.pl

Miłość ściśle tajna

O ich związku wiadomo niewiele. Powód? Oboje bardzo dbają, by jak najmniej informacji z ich życia prywatnego przedostało się do prasy. Co więcej, do tej pory nie opublikowali żadnego wspólnego zdjęcia w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu Marcelina zamieszcza na Instagramie wpisy wskazujące, że spędza czas z ukochanym, lub fotografie splecionych w uścisku dłoni. Kiedy się poznali? Mówi się, że trzy lata temu, przy okazji jednej z imprez sportowych. Mimo sporej różnicy wieku między aktorką a skoczkiem podobno szybko zaiskrzyło. Po rozwodzie Żyły Marcelina i Piotr zaczęli sugerować w mediach społecznościowych, że się spotykają. Ziętek kibicuje Żyle podczas wszystkich zawodów. Była na trybunach również podczas feralnego upadku Piotra na skoczni w Wiśle w 2019 roku, wtedy też ponoć poznała jego dzieci. Do niedawna Kuba, podobnie jak ojciec, trenował skoki narciarskie, ale gdy Żyła wyprowadził się z domu, nastolatek porzucił tę pasję. Karolina uwielbia szpica miniaturowego Bena, którego Piotr kupił Marcelinie kilka miesięcy temu. Czy teraz, po tym, jak Ziętek poznała dzieci Żyły, i po przeprowadzce do nowego domu, kolejnym etapem związku pary będzie małżeństwo?

Ślub tuż-tuż?

Spore poruszenie wywołało zdjęcie Marceliny Ziętek w sukni ślubnej, które zamieściła na Instagramie. Choć okazało się, że mierzyła ją na potrzeby roli, wciąż nie cichną plotki o jej ślubie z Piotrem Żyłą. Czy para zamierza się pobrać?

Nic mi na ten temat nie wiadomo, ale jeśli to prawda, to życzę szczęścia. Życie prywatne Piotrka mnie kompletnie nie interesuje. Zależy mi tylko na tym, żeby Karolinka i Kuba byli szczęśliwi i żeby niczego im nie brakowało – mówi „Party” Justyna Żyła.

Nowy dom to dopiero początek wspólnego życia Piotra i Marceliny. Jak będzie im się układać dalej? Czas pokaże.