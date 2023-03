Piotr Wysocki nie żyje. Media przekazały informacje o tragicznej śmierci aktora 

Jurij Szatunow w latach 80. wylansował hit "Biełyje rozy", ktory do dzisiaj grany jest nie tylko na imprezach w Rosji, ale również w Polsce. Profil na Instagramie rosyjskiego wokalisty zespołu Łaskowyj Maj nadal cieszył się ogromną popularnością. Obecnie śledzi go ponad 430 tysięcy użytkowników. Rzecznik agencji Interfax poinformował właśnie, że piosenkarz nie żyje. Z doniesień prasowych wiemy, że Jurij Szatunow odszedł w wieku 48 lat. Artysta zmarł w szpitalu. Co się stało? Nie żyje Jurij Szatunow. Doszło do zatrzymania akcji serca piosenkarza Mediami wstrząsnęła wiadomość, że Jurij Szatunow nie żyje. Smutne informacje potwierdził rzecznik wokalisty Arkadji Kudriaszow. Doniesienia przekazała także rosyjska agencja Interfax. Piosenkarz 23 czerwca trafił do szpitala po tym, jak doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Niestety lekarze nie byli w stanie pomóc artyście. Zobacz także: Nie żyje ukochana uczestnika "X-Factor". Zmarła w dniu ślubu: "Nigdy nie dotarliśmy do ołtarza" Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Юрий Шатунов (@yuriy_shatunov) - Dziś w nocy w karetce zatrzymało się serce Jurija - powiedział Arkadij Kudriaszow w rozmowie z agencją TASS. Jak podają cytowane źródła, były wokalista zespołu Łaskowyj Maj odszedł w szpitalu Domodiedowo w obwodzie moskiewskim. Przyczyną śmierci najprawdopodobniej był atak serca. Wiadomość o śmierci piosenkarza niezwykle zasmuciła jego fanów. Zobacz także: Nie żyje ukochana uczestnika "X-Factor". Zmarła w dniu ślubu: "Nigdy nie dotarliśmy...