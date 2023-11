Reklama

Patryk Vega kojarzony jest przede wszystkim z serią filmów pt. "Pitbull". To on wypromował takie postaci, jak choćby Miami czy Despero. Jakie więc było zdziwienie jego fanów, kiedy to nie Patryk Vega, a Władysław Pasikowski wyreżyserował 4. część z tej serii. Wszystko przez konflikt na linii reżyser-producent. Patryk Vega nie dogadał się z Emilem Stępniem i stracił prawa do "Pitbulla". Jednak jakiś czas temu kontrowersyjny reżyser ogłosił swój triumf! Patryk Vega odkupił od spółki ATM Grupa S.A. prawa do "Pitbulla". Premiera kolejnej części odbędzie się 11 listopada 2021 roku i będzie nosić nazwę "Pitbull. Królowa chuliganów".

Jednak plotka głosi, że Patryk Vega nie będzie mógł zatrudnić przy produkcji aktorów, którzy wzięli udział w poprzednich filmach z tej serii. Piotr Stramowski, który wcielał się w postać Miami, w rozmowie z party.pl uchylił rąbka tajemnicy. Czy faktycznie nie zobaczymy go już nigdy w "Pitbullu"? Zobacz nasze wideo!

POLECAMY: Patryk Vega chciał nakręcić film podczas meczu Polaków! Jego wymagania? Absurdalne!

Piotr Stramowski nie wystąpi już w "Pitbullu"?

Vue Movie

Reklama

Bądź zawsze na bieżąco z newsami! Zapisz się w Facebook Messengerze na dzienną dawkę najważniejszych informacji. Kliknij w link.