Maja Ostaszewska zagrała w dwóch częściach „Pitbulla” Patryka Vegi, ale może się okazać, że to definitywny koniec ich współpracy, bo ostatnio reżyser ostro ocenił aktorkę.

Natomiast jestem przeciwnikiem hipokryzji. Nie mogę zgodzić się z tym, że Maja Ostaszewska i Magda Cielecka, które chodzą na czele tych marszów dyskryminują mój film. Bo dla mnie to jest hipokryzja. One z jednej strony w tych marszach chodzą, walcząc rzekomo o wolność, a jednocześnie mi zabraniają wolności wypowiedzi (...). To, co z ich strony jest czynione jest czystą demagogią - powiedział Vega w rozmowie z TVP Info.