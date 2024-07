Piotr Rubik idzie jak burza! Dyrygent właśnie otwiera już drugie przedszkole muzyczne pod swoim szyldem w Warszawie. Startuje z tym projektem od września. Do pierwszej placówki chodzi młodsza córka muzyka Alicja, ponieważ starsza Helenka jest już w wieku szkolnym. Oprócz zajęć muzycznych maluchy, bo przyjmowane są już dzieci w wieku 2 lat, mogą liczyć na zdrową kuchnię naturalną, której wielką fanką jest żona Piotra Rubika - Agata oraz na codzienne lekcje w języku angielskim. Co ciekawe, czesne jest wysokie, ale nie zwala z nóg, opłata miesięczna to ok. 1.500 złotych. Piotr nie ukrywa, że jego główną inspiracją do stworzenia tego miejsca były jego własne córki.

Starsza Helena ślicznie tańczy i wymyśla piękne opowieści, a młodsza Alicja lubi śpiewać", opowiada o córkach Piotr Rubik.

Piotr Rubik otwiera już drugie prywatne przedszkole!

A może motorem tych działań jest jego żona Agata?

To Agata nauczyła mnie, jak rozpoznać ludzi, którzy chcą mnie oszukać, pokazała, że można mówić asertywnie „nie”, zachęciła do zdrowej kuchni i rozsądniejszego gospodarowania pieniędzmi. Czego się od niej nauczyłem, mógłbym wymieniać bez końca..." - mówi "Party" dyrygent.

