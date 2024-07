Piotr Kupicha pierwszy raz szczerze opowiedział o rozwodzie z żoną Agatą! W 2011 roku muzyk rozstał się z partnerką, a dwa lata później para się rozwiodła. Gwiazdor przyznaje, że nie było łatwo, ale na szczęście jego była żona zachowała się z klasą. Piotr Kupicha twierdzi, że to na nim spoczywa większa odpowiedzialność za rozpad tego małżeństwa. Dlaczego?

Odpowiedzialność za rozpad naszego małżeństwa zrzuciłbym na to, że zacząłem żyć w swoim świecie, a to oznaczało kosmiczną nieobecność w związku. Braki buduje się latami. Oddalasz się latami. Nasze drogi rozchodziły się. Ten proces psucia się związku trwał długo. Takie rzeczy nie dzieją się z dnia na dzień. Tak można się co najwyżej pokłócić, ale po jednej kłótni nie ma rozwodu. Nie można mieć pretensji do Agaty, mojej byłej żony, że najzwyczajniej w świecie tego nie wytrzymała. Rozumiem ją, że miarka się wreszcie przebrała. Bo wyglądało to tak, że wraca "gwiazda" do domu po dwóch tygodniach nieobecności, ale tylko ciałem, bo myślami już jest w kolejnych miastach, do których się wybiera. Absolutnie się nie dziwię, że Agata tego nie zniosła.