Pod koniec lipca Piotr Kupicha został ojcem po raz czwarty. Muzyk i jego ukochana Ewelina Sienicka-Kupicha przekazali radosne wieści, gdy na świecie pojawiła się ich córka. Po porodzie ukochanej lider zespołu Feel pochwalił się w mediach społecznościowych wpisem, w którym zdradził, że jego pociecha ma na imię Laura. Postanowiliśmy zapytać, jakim tatą jest artysta.

Reklama

Piotr Kupicha o byciu ojcem: "Dzieci to jest taka moja duma"

26 lipca dowiedzieliśmy się, że Piotr Kupicha po raz czwarty został ojcem. Piosenkarz z kolektywu muzycznego Feel opublikował na Instagramie zdjęcie malutkiej Laury i podzielił się swoją radością z fanami. Nasza reporterka zapytała, jak artysta podchodzi do ojcostwa. Muzyk zaznaczył, że czuje silną potrzebę przebywania blisko swoich pociech. Nie zawsze jest to możliwe ze względu na trasy koncertowe, jednak artysta robi wszystko, żeby dzieci czuły jego obecność w swoim życiu.

Ja bardzo blisko jestem dzieciaków. Jestem taki prawdziwy łojciec. Ja moje dzieci muszę mieć na wyciągnięcie ręki, muszę z nimi być bardzo blisko. Muszę być taki, żeby one wiedziały, że nawet, jak jestem gdzieś na koncertach, że ja cały czas jestem. To jest dla mnie niezwykle istotne — powiedział.

Piotr Kupicha zdradził, że to wzór, który wyniósł z własnego domu rodzinnego. W rozmowie z naszą reporterką przyznał, że jego ojciec także pielęgnował więź ze swoimi dziećmi i brał udział w ich wychowywaniu. Dodał, że każda z jego pociech to powód do dumy.

Mój ojciec był taki sam. I ja mam bardzo podobnie. Dzieci to jest taka moja duma — wyjaśnił.

Zobacz także: Małgorzata Rozenek o wielkich zmianach w swoim życiu. Syn idzie do przedszkola, a ona rusza z nowym show!

Reklama

Udzielając wywiadu naszej reporterce, Piotr Kupicha zdradził, czy chciałby, aby jego dzieci poszły w jego ślady. Lider zespołu Feel przyznał, że muzyka jest częścią życia jego synów i córek. Niektóre z nich stawiają już pierwsze kroki na scenie. Więcej dowiecie się, oglądając cały materiał wideo.