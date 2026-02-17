Marta Nawrocka w obszernej rozmowie z dziennikarką TVN24 Joanną Kryńską poruszyła zarówno prywatne kwestie dotyczące rodziny prezydenckiej, jak i ważne tematy polityczne oraz społeczne. Wywiad bardzo szybko zyskał na popularności, budząc wśród opinii publicznej falę komentarzy.

Marta Nawrocka w głośnym wywiadzie dla TVN24

Marta Nawrocka w rozmowie dla TVN24 opowiedziała między innymi o swojej byłej pracy w Krajowej Administracji Skarbowej, a także hejcie, jaki dotknął bezpośrednio jej rodzinę, a szczególnie córkę Kasię. Szerokim echem obiła się również wypowiedź Pierwszej Damy o prawie kobiet do in vitro.

Nie ograniczałabym, jeżeli ktoś nie może mieć dziecka. Ja nie jestem w takiej sytuacji. Jestem szczęśliwą mamą trójki dzieci. Zaszłam naturalnie w ciążę, urodziłam zdrowe dzieci i nie mierzyłam się z tym problemem i nie ograniczałabym drugiemu człowiekowi tego prawa odpowiedziała Nawrocka.

Po dopytaniu dziennikarki o wsparcie państwa dla rodzin korzystających z in vitro prezydentowa odmówiła odpowiedzi, mówiąc:

Proszę inny zestaw pytań.

Ten i kilka innych momentów, w których Marta Nawrocka uchyliła się od odpowiedzi na pytania dotyczące ważnych społecznie tematów, zyskały dużą popularność w mediach, generując przy tym bardzo skrajne komentarze. Swoim punktem widzenia na tę rozmowę podzieliła się jedna z gwiazd „Dzień dobry TVN”.

Sandra Hajduk z "Dzień dobry TVN" komentuje wywiad z Martą Nawrocką

Po głośnym wywiadzie z Martą Nawrocką głos w sprawie zabrała prezenterka i dziennikarka Sandra Hajduk, wyrażając swoje niezrozumienie wobec części medialnej narracji dotyczącej prezydentowej.

Nie rozumiem tej niekonsekwentnej narracji dotyczącej żony prezydenta, która jednocześnie jest niekonsekwentną narracją dotyczącą prawa kobiet do decydowania o sobie. To, że mąż czuje powołanie/ma pragnienie, by zostać prezydentem, to jest wybór męża. Jego żona, w mojej opinii, nie musi być dyplomatką, polityczką - ba, nie musi nawet zabierać głosu w każdej ważnej dla narodu sprawie. To jej mąż musi stwierdziła Hajduk.

Dziennikarka odniosła się również do momentów, w których Pierwsza Dama odmawiała odpowiedzi na pytania.

To, że Marta Nawrocka w głośnym wywiadzie Joasi Kryńskiej 'prosi o inny zestaw pytań: jasno dowodzi, że nie jest gotowa na bycie polityczką ani dyplomatką na bardzo podstawowym poziomie. I w mojej opinii nie musi być podusmowała.

