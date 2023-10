Wiosną w "Dzień dobry TVN" pojawiły się spore zmiany! Do stałej ekipy prowadzących telewizję śniadaniową dołączył dosyć nieoczekiwany duet: Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski. Widzowie ocenili nowych prowadzących pozytywnie, a co o parze sądzi Piotr Kraśko? Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, do czego dziennikarz porównał ekipę "Dzień dobry TVN"! Zaskakujące...

A jak Piotr Kraśko wspomina swój pierwszy dzień na planie? Okazuje się, że jego pojawienie się było dla ekipy wielką niespodzianką. Kto zdecydował się na tak odważny krok? Zobaczcie, co Party.pl zdradził dziennikarz!

Paulina Krupińska-Karpiel i Damian Michałowski zostali bardzo ciepło przyjęci przez ekipę "Dzień dobry TVN".

