Oto nowy prowadzący "Dzień dobry TVN". Kim jest Damian Michałowski? 

Paulina Krupińska i Damian Michałowski zostali nowymi prowadzącymi programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN". O dołączeniu do grona prowadzących, których co rano gościmy na ekranach telewizora, poinformowano na konferencji wiosennej ramówki stacji. Ta decyzja to totalne zaskoczenie! Kim jest Damian Michałowski i jak poradzi sobie w nowej roli?

Zobacz także: Paulina Krupińska i Damian Michałowski nowymi prowadzącymi "Dzień Dobry TVN"!

Kim jest Damian Michałowski, nowy prowadzący "Dzień Dobry TVN"?

Damian Michałowski z pewnością znany jest słuchaczom Radia Zet, ponieważ to właśnie tam pracuje od ponad 10 lat i aktualnie prowadzi popularną audycję "Uważam Zet".

Kariera Damiana jako radiowca rozpoczęła się już w 2006 roku w Akademickim Radiu Index w Zielonej Górze. Niecałe dwa lata później rozpoczął karierę w warszawskim radiu TOK FM w dziale sportowym. Współpracę z Radiem Zet podjął w 2010 roku. Niedługo później został prowadzącym porannej audycji "Dzień dobry bardzo".

Praca w telewizji również nie jest mu obca. Dziennikarz początkowo pojawiał się jako reporter Radia Zet w takich programach jak: "Czar Par", "Mam Talent" czy "The Voice of Poland", gdzie przeprowadzał wywiady z uczestnikami. Na antenie występował również podczas koncertów sylwestrowych oraz tras koncertowych m.in. "Trasa Lato Zet".

Ogromne emocje w telewizji są zawsze - tak było, gdy poprowadziłem radiowy odcinek pierwszej edycji The Voice Of Poland, ale też w czasie wywiadów z uczestnikami Mam Talent, Kabarety na Żywo, czy podczas meczu Politycy vs. TVN. I oczywiście w czasie koncertów telewizyjnych! Trasa Lato ZET i Dwójki w 2015 roku liczyła 9 koncertów, a w trakcie każdego wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Ale spotkaliśmy się też przecież na koncertach w Polsacie (Przebojowe Lato Polsatu i Radia ZET) i w TVN (Morze Przebojów), a do tego dwa razy witaliśmy wspólnie Nowy Rok. Do północy odliczaliśmy podczas Sylwestra z Dwójką we Wrocławiu (2015/2016) i Zakopanem (2016/2017, 2018/2019). Tak na co dzień widzimy się w 4FUN.TV - pisze o sobie Damian Michałowski na swojej stronie internetowej.

W 2017 roku Damian Michałowski był gospodarzem pierwszej polskiej edycji reality show "Wyspa przetrwania" na antenie Polsatu.

Poprowadzenie tego programu było też największym dotychczasowym wyzwaniem w mojej karierze i niesamowitą przygodą - napisał na swojej oficjalnej stronie

Czy rola gospodarza w "Dzień Dobry TVN" u boku Pauliny Krupińskiej również okaże się niezapomnianym doświadczeniem?

ONS

Damian Michałowski - życie prywatne: żona i dzieci

Damian Michałowski urodził się w 1988 roku w Zielonej Górze. Jak sam o sobie mówi, jest przede wszystkim szczęśliwym mężem i ojcem. Ślub ze swoją ukochaną, Polą, wziął w 2017 roku i jak się okazało, było to zaledwie... kilka dni przed wylotem na plan "Wyspy Przetrwania"! Wiadomość, że wygrał casting na prowadzącego początkowo wywołała w nim euforię, jednak niedługo po tym okazało się, że produkcja zaplanowała wylot na Fidżi w dniu, w którym miała odbyć się jego ceremonia ślubna na Mazurach. Na szczęście uznano, że ekipa na niego poczeka.

Zobacz także: Damian Michałowski - prowadzący "Wyspę Przetrwania" też wziął ślub. Znamy szczegóły!

Damian Michałowski mówi, że rodzina jest dla niego najważniejsza.

Ojciec, mąż, prezenter radiowo-telewizyjny. W takiej kolejności. Jestem urodzonym optymistą, a moje motto brzmi: nie ma złych doświadczeń. Pochodzę z Zielonej Góry, którą kocham całym sercem. - czytamy na jego stronie.

Damian Michałowski i jego żona Pola są rodzicami dwójki dzieci, córki Heleny, która urodziła się w maju 2019 roku i syna Henryka. który urodził się w sierpniu 2016 roku. Na jego Instagramie możemy znaleźć sporo zdjęć, które ukazują jego niesamowitą relację z dziećmi.

Byłem obecny przy dwóch porodach i wspierałem Polę jak tylko mogłem. Rozpierała mnie wtedy duma, że jest taka dzielna. A jak zobaczyłem Henia, a później Helę… to jest nie do opisania. Najpiękniejszy był moment tuż po porodach. Zostaliśmy wtedy z dziećmi sam na sam. Przytuleni do siebie w trójkę, przez kilka godzin - mówił w wywiadzie dla ladnebebe.pl

Teraz czas na kolejne wyzwania! Jak Damian Michałowski sprawdzi się w roli prezentera w telewizji śniadaniowej? Już się nie możemy doczekać!

Zobacz także: Plejada gwiazd na wiosennej ramówce TVN. Rozenek, Janachowska, Kożuchowska. Kto jeszcze zaskoczył kreacją?

Damian Michałowski podkreśla, że przede wszystkim jest ojcem i mężem, a cała reszta to dodatki. Na jego Instagramie znajduje się wiele zdjęć z rodzinką.

Damian ma niesamowitą relację ze swoimi dziećmi i poświęca im każdą wolną chwilę.