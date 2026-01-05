Piotr Korczarowski to dziennikarz i polityk, który w 2024 roku dołączył do Konfederacji Korony Polskiej prowadzonej przez Grzegorza Brauna. Choć ma za sobą epizody aktorskie, obecnie koncentruje się na działalności publicznej i medialnej. Jego życie prywatne wzbudza jednak znacznie większe zainteresowanie niż kariera polityczna. Marianna Schreiber to znana celebrytka i aktywistka, wcześniej będąca żoną polityka Łukasza Schreibera. Po rozstaniu z mężem była związana z Przemysławem Czarneckim, lecz to z Piotrem Korczarowskim stworzyła najbardziej medialny związek.

Piotr Korczarowski wyjawił prawdę

W rozmowie z portalem Kozaczek.pl Piotr Korczarowski nie rozwiał wątpliwości dotyczących swojego związku z Marianną Schreiber. Używał czasu teraźniejszego, mówiąc o ich relacji, co wywołało lawinę spekulacji. Przyznał, że przez ostatni rok ludzie komentowali jego życie prywatne, twierdząc, że wiedzą o nim więcej niż on sam. Korczarowski zaznaczył, że związek pełen emocji i burzliwości świadczy o tym, że ludziom na sobie zależy. Potwierdził, że spotykał się z Marianną w ostatnich tygodniach, choć oboje postanowili nie informować opinii publicznej o szczegółach ich spotkań.

Ja najchętniej bym powiedział, że niech ludzie mi powiedzą, bo przez ostatni rok doświadczałem tego, że ludzie wiedzieli lepiej ode mnie, co się dzieje w moim życiu. Ja mówiłem, że jesteśmy razem, a mówili: 'Nie, nie, nie, wy oszukujecie'. Potem powiedziałem: 'Nie jesteśmy razem'. Nikt nie wierzył w to, że się rozstaliśmy. Także niech ludzie ocenią czy jestem z Marianną, czy nie. Tobie mogę powiedzieć jedno, że związek, który jest tak burzliwy i budzi tyle emocji, to związek, który pokazuje, że ludziom na sobie zależy, bo tylko tego związku nie ma, gdzie jest kompletna obojętność, gdzie ludzie nie mają żadnej potrzeby, żeby nawiązać ze sobą kontakt, gdzie po prostu wszystko im jest jedno już - zdradził polityk.

Korczarowski potwierdza ślub z Marianną Schreiber

W wywiadzie Korczarowski otwarcie przyznał, że chce wziąć ślub z Marianną Schreiber. Zapytany, czy uroczystość może się odbyć jeszcze w 2026 roku, nie wykluczył takiej możliwości. Poruszył również kwestię nazwiska swojej potencjalnej żony. Przyznał, że ma silną więź z własnym nazwiskiem, które uważa za swoją markę osobistą. Ujawnił, że w Polsce to nazwisko noszą jedynie on, jego mama i siostra. To wzbudza w nim pragnienie, by przedłużyć linię rodu.

My spotykaliśmy się w ciągu ostatnich tygodni i jedyne tylko co prosiłem Mariannę, po prostu niech to się samo toczy, nie informujmy o tym ludzi, gdzie byliśmy, co robiliśmy. Nie mówię, że tak nie będzie, ale po co wszystko od razu na tace wykładać? - kontynuował Korczarowski.

Korczarowski przyznał w wywiadzie, że bardzo chce mieć dziecko - najlepiej syna. Jego motywacja jest głęboko zakorzeniona w historii rodzinnej. Rodzina jego ojca została wymordowana podczas II wojny światowej, co czyni go, jak sam mówi, ostatnim mężczyzną noszącym nazwisko Korczarowski. Z tego względu zależy mu na tym, by jego nazwisko przetrwało w kolejnych pokoleniach.

