Piotr Gessler był żegnany przez tłumy. Wprowadził Magdę Gessler do świata restauratorów

"Dziś w nocy odszedł mój pierwszy najlepszy przyjaciel. Moja najwyższa instancja we wszystkich dylematach. Mój spokój, miłość, dom. Kocham Cię tak bardzo mocno. Do zobaczenia, Tato” – tymi słowami Lara Gessler pożegnała swojego ojca Piotra Gesslera, który zmarł nagle w wieku 63 lat. O śmierci ojczyma tak napisał Tadeusz Müller: „W najważniejszym okresie życia zastępował mojego ojca, przy jego boku mieliśmy wspaniałe dzieciństwo z Larą. Wrażliwy, empatyczny i troskliwy człowiek, genialny cukiernik i restaurator. Wielbiciel Hiszpanii, kotów i Jamesa Bonda. Pozostawił wpatrzone w niego i kochające trzy kobiety, dla których to najtrudniejszy czas, z jakim przyszło im się zmierzyć”. Choć Piotr był znanym restauratorem i pochodził z jednej z najsłynniejszych rodzin w Polsce, sam unikał wywiadów i branżowych imprez. Wolał trzymać się z boku, dlatego tak rzadko mówiło się o nim w mediach. Przełomowym momentem w jego życiu było poznanie Magdy Gessler. Dla niej był gotów nawet zerwać kontakty z rodziną.

Wszystko dla Magdy

Gdyby nie on, Magda nie byłaby pewnie gwiazdą „Kuchennych rewolucji”. To właśnie Piotr wprowadził ją do świata restauratorów. Jego rodzina od pokoleń zajmowała się kulinariami i wyrobiła sobie renomę nie tylko w Warszawie. Jednak twórca całego imperium i ceniony cukiernik Zbigniew Gessler sprzeciwiał się pozamałżeńskiemu romansowi syna z nikomu nieznaną wdową. Ten związek to był skandal, o którym plotkowali wszyscy. Piotr wiele ryzykował, ale ostatecznie zniósł gniew ojca i postawił na swoim. Został z Magdą. Choć ta miłość od samego początku wiele ich kosztowała…

Zakazane uczucie

Kiedy w 1987 roku pierwszy mąż Magdy Gessler, znany dziennikarz Volkhart Müller, zmarł na nowotwór skóry, jej świat runął. „Gdy Volkhart umarł, umarłam wraz z nim”, mówiła. Niedługo potem wraz z 4-letnim wówczas Tadeuszem wróciła z Madrytu do Polski. Nie miała innego wyjścia. Musiała zacząć pracować, żeby utrzymać syna. Wtedy poznała słynnych braci Piotra i Adama Gesslerów. Początkowo obaj konkurowali o jej względy. „Miałam do wyboru albo Adama, albo Piotra. Wybrałam Piotra i nazywam się Gessler”, opowiadała Magda. Po latach wspominała, że urzekła ją jego pasja do gotowania, którą bardzo szybko ją zaraził.

Był tylko jeden problem… Gdy Piotr poznał Magdę, był żonaty. Co więcej, wraz z Martą Gessler w 1986 roku doczekali się narodzin syna Mikołaja. Jednak nawet to nie było w stanie powstrzymać go przed romansem z Magdą. Ojciec Piotra nigdy nie zaakceptował decyzji syna. Robił wszystko, aby go powstrzymać. „Kiedy nie chciał, żebym pojechał z Magdą do Madrytu, poszedł do Kiszczaka, żeby odebrali mi paszport”, wspominał Piotr. Ale starania Zbigniewa poszły na marne, bo romans Magdy i Piotra trwał w najlepsze. W 1989 roku na świecie pojawiła się ich córka Lara, a sześć lat później postanowili wziąć ślub. Gdy Lara podrosła, Magda zaczęła coraz bardziej poświęcać się pracy, oddaliła się od rodziny, aż w końcu podjęła decyzję o rozstaniu z mężem. 9-letnia wówczas Lara zamieszkała z ojcem. „Mój tata bardziej pełnił rolę osoby dbającej o domowe ognisko, więc nie odczuwałam dużego braku mamy. Po prostu zawsze był podział. Mama była tą, która nosiła spodnie, miała jaja i tak jest do teraz”, opowiadała Lara.

Córka Gessler nie ukrywa jednak, że gdy była małą dziewczynką, miała dużo żalu do mamy o to, że tak bardzo poświęciła się pracy. „Pracowała dzień i noc. Zarzucała nas prezentami, jakby chciała zrekompensować to, że nas zostawiła. Mój brat Tadeusz starał się sprowadzić mamę na ziemię, mówiąc, że żadne prezenty nie zastąpią dzieciom matki i że w życiu nie liczy się wyłącznie praca. (…) Nieraz płakałam z żalu i tęsknoty za dawnym życiem. I choć wiedziałam, że mama jest szczęśliwa, nie potrafiłam zrozumieć, jak mogła zostawić tak fantastycznego faceta, jak mój ojciec”, wspominała Lara.

Klan Gesslerów

Choć związek Piotra i Magdy przestał istnieć, wciąż – poza córką – łączyły ich interesy. W 1991 roku, w wyniku podziału firmy, przypadła im restauracja U Fukiera. Z biegiem czasu stała się oczkiem w głowie Magdy. Restauratorka zainwestowała w nią całe pieniądze, które odziedziczyła po śmierci pierwszego męża. Do dziś jest to jedna z najbardziej renomowanych warszawskich restauracji, wyróżniona przez słynny przewodnik Michelina. Dzieci Magdy, Lara i Tadeusz, również świetnie odnalazły się w świecie kulinariów, a gotowanie stało się ich pasją. Lara jest właścicielką uwielbianej przez gwiazdy warszawskiej cukierni Słodki Słony, a Tadeusz prowadzi w telewizji programy kulinarne i współpracuje z kilkoma restauracjami. Magda i jej dzieci mają w stolicy sporą rodzinną konkurencję, ponieważ większość bliskich Piotra także rozwija swoje biznesy w branży kulinarnej. Marta Gessler, pierwsza żona Piotra, jest właścicielką Qchni Artystycznej w Zamku Ujazdowskim. Z kolei syn Adama Gesslera (brata Piotra) Mateusz prowadzi kilka restauracji, m.in. Warszawa Wschodnia i Ćma, które cieszą się bardzo dużą popularnością. Jedyną osobą z tego słynnego rodu, przez którą nazwisko Gessler zaczęło się źle kojarzyć, jest ojciec Mateusza, Adam Gessler.

W latach 90. z sukcesami rozwijał kilka restauracji, ale w pewnym momencie popadł w ogromne długi. Przestał płacić czynsze za wynajem kilku lokali. Dziś jest winien miastu Warszawa około 24 mln złotych. Na koncie ma też kilka wyroków sądu, m.in. za składanie fałszywych zeznań oraz za sprzedaż alkoholu bez zezwolenia. „Mój ojciec stworzył coś wielkiego i sam to zarżnął”, tak biznesy ojca podsumował Mateusz Gessler. Nigdy nie mieli dobrych relacji. Adam rozstał się z matką Mateusza, Joanną Roqueblave, gdy ten miał zaledwie trzy lata. Chłopiec wyjechał wtedy z mamą do Francji i nie utrzymywał kontaktów z ojcem. Ponownie spotkali się dopiero w 2002 roku. Jednak Mateusz wciąż ma sporo żalu do ojca. Ponoć gwiazdor TVN mówi o nim „pan Gessler”. „Nie mamy kontaktu. Żeby być ojcem, trzeba dziecko wychować. Moim tatą był Patrice (partner jego matki – przyp. red.)”, stwierdził Mateusz. Teraz, podobnie jak jego ciotka Magda Gessler, pracuje dla stacji TVN – jest jurorem programu „MasterChef Junior”. Z Magdą łączą go silniejsze więzi niż z rodziną ze strony ojca. Choć śmierć Piotra Gesslera to cios dla nich wszystkich, wspólne przeżywanie żałoby nie zmieni skomplikowanej przeszłości.

Ostatnia droga

Bliscy Piotra Gesslera, aby uciąć domysły, poinformowali, że przyczyną jego śmierci były powikłania pooperacyjne. Restaurator odszedł po kilku tygodniach spędzonych w szpitalu. Na jego pogrzeb na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przyszły tłumy.

„Najcudowniejszy, niezastąpiony tata Lary, Mikołaja, ojczym Tadeusza. Będzie nam go brak bez końca”, tak o swoim drugim (byłym) mężu napisała Magda Gessler. Przez lata udało im się zachować przyjacielskie stosunki. Nie tylko przez wzgląd na Larę i Tadeusza, ale również na wnuczkę Nenę Gessler-Szeląg. Szkoda tylko, że będzie mu dane zobaczyć drugiego dziecka Lary...