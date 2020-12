Nie żyje Piotr Machalica. Wielki aktor odszedł w wieku 65 lat. Ostatnie dni spędził w szpitalu, gdzie został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Nieoficjalnie mówi się, że Machalica zmarł w wyniku koronawirusa. Artystę żegnają gwiazdy i najbliżsi przyjaciele. Wśród nich jest Piotr Gąsowski, którego wpis rozdziera serce.

Piotr Gąsowski był bliskim kolegą Piotra Machalicy. Niedawno miał okazję widzieć się z aktorem i rozmawiać z nim. Nocna wiadomość o jego śmierci wstrząsnęła nim dogłębnie:

Jest noc... przed chwilą przyszła straszliwa wiadomość , niepozwalająca oddychać... niepozwalająca się pozbierać ... Piotrusiu...przecież dopiero co widzieliśmy się, rozmawialiśmy, umawialiśmy się na spotkanie... Piotrusiu Kochany ... nie mogę już nawet pisać ... nie mogę zasnąć , nic nie mogę ... mogę tylko płakać i wyć ... i wyję...Piotrusiu... dopiero przed chwilą odszedłeś ... a ja już tęsknię ... wszyscy już tęsknimy ... i płaczemy... i nie rozumiemy... tak inaczej , tak pusto będzie teraz bez Ciebie...Jak to wszystko ogarnąć , mój Przyjacielu... Nasz Przyjacielu ... Dobry , Wrażliwy Człowieku , Wspaniały Artysto , Cudowny, Życzliwy Kolego... Nasz Piotrusiu Kochany... Ku.wa mać! Nie przyjmuję tego do wiadomości, rozumiesz?!!! Nie przyjmuję... ale muszę ... i rozpaczam ... za wcześnie zebrało Ci się ten wieczny sen ... Dużo za wcześnie... Śpij spokojnie Nasz Piotruniu... Będziemy o Tobie zawsze pamiętać ....Zawsze! Żegnaj...