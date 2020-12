Nie żyje Piotr Machalica. Co było przyczyną śmierci?

65-letni Piotr Machalica zmarł w jednym z warszawskich szpitali.

Co było przyczyną śmierci aktora?

O śmierci Piotra Machalicy poinformowała też Krystyna Janda. Aktorka podała, że został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej i podłączono go do respiratora.

Nie podano, co było przyczyną śmierci. Nieoficjalnie mówi się, ze mógł to być koronawirus, ale nikt nie potwierdził tej wersji.

Piotr Machalica zagrał w wielu polskich filmach. Miał dwójkę dzieci - Franciszka i Sonię. Tej tragicznej wiadomości dramatyzmu dodaje fakt, że Piotr Machalica we wrześniu zaczął nowe życie - ożenił się.

Jednak nie było mu dane zbyt długo cieszyć się miłością... Piotr Machalica odszedł zaledwie 3 miesiące po ślubie z ukochaną, Aleksandrą... Tak żegnają go przyjaciele:

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł tej nocy, nasz wielki przyjaciel, kolega, wspaniały Człowiek i cudowny Artysta Piotr Machalica. Kochaliśmy i podziwialiśmy Go wszyscy. (...)

Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie, najczulsze z możliwych, to podziękowanie za Twój talent, przyjaźń, Twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność, poczucie humoru, prawość, wielkie Człowieczeństwo. Żegnaj piękny i czuły książę, cieszymy się że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami i publicznością Twoim szczęściem.(...) Rozstajemy się w połowie przerwanego zdania. Zawsze będziemy pamiętać, nasze życie i teatry bez Ciebie tracą barwy. Kochamy Cię - napisała Krystyna Janda