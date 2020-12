W niedzielę 13 grudnia Piotr Machalica trafił do szpitala, niestety, dzisiejszego ranka w mediach społecznościowych aktora pojawiła się wiadomość, która wstrząsnęła polskim światem kultury. 14 grudnia o godzinie 02:30 Piotr Machalica po ciężkiej walce zmarł w szpitalu MSWiA w Warszawie. Teraz w poruszających słowach, wybitnego aktora, a przede wszystkim przyjaciela, żegnają gwiazdy filmu i teatru.

Jako pierwsza Piotra Machalicę, przyjaciela, a także członka swojej fundacji na rzecz kultury, pożegnała Krystyna Janda. Jak przyznała, bez niego nie tylko teatry, ale i życie traci sens.

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że odszedł tej nocy, nasz wielki przyjaciel, kolega, wspaniały Człowiek i cudowny Artysta Piotr Machalica. Kochaliśmy i podziwialiśmy Go wszyscy. Żegnamy Go zaskoczeni Jego śmiercią, w środku naszej wspólnej życiowej i teatralnej drogi. W naszych repertuarach zaplanowaliśmy na najbliższe miesiące spektakle z Piotrem, nie możemy uwierzyć że ich już nie zagra. Piotrusiu, kochanie, to pożegnanie, najczulsze z możliwych, to podziękowanie za Twój talent, przyjaźń, Twoje ciepło, czar, lojalność, rzetelność, poczucie humoru, prawość, wielkie Człowieczeństwo. Żegnaj piękny i czuły książę, cieszymy się że byłeś ostatnie lata bardzo szczęśliwy i dzieliłeś się z nami i publicznością Twoim szczęściem.