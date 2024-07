Rozwód Małgorzaty i Jacka Rozenków to informacja, która w ciągu ostatnich kilku tygodni zelektryzowała media. Para po 10 latach szczęśliwego małżeństwa postanowiła się rozstać. Ze względu na dwójkę dzieci Perfekcyjna Pani Domu i jej mąż pragn, zrobić to w pełnej zgodzie i po przyjacielsku. Razem złożyli nawet papiery rozwodowe u notariusza (zobacz).

Jak donosi tygodnik "Świat i Ludzie" całą sprawą bardzo przejął się Piotr Adamczyk, bliski przyjaciel Jacka. To właśnie aktor na jednej z organizowanych przez siebie imprez zapoznał Rozenka ze swoją obecną żoną.

- Piotrek czuje szczególną odpowiedzialność za to małżeństwo. Bo to właśnie on 10 lat temu zorganizował imprezę, na której poznał Jacka z Małgorzatą Kostrzewską, dzisiaj Perfekcyjną Panią Domu. - zdradził znajomy pary w rozmowie z brukowcem.

Aktualnie Adamczyk wspiera swojego przyjaciela, w tym trudnym dla niego momencie. Ponoć aktor potrafi być psychologiem, umie słuchać, a także udzielać rozsądnych rad. Czy uda mu się uratować małżeństwo Perfekcyjnej Pani Domu? My w to wątpimy. Małgorzata Rozenek jest konsekwentna w swoich czynach. Jak coś postanowi, to zrobi wszystko, aby doprowadzić sprawę do końca.

