Piosenki Romualda Lipko śpiewała nawet... Małgorzata Kożuchowska! Ciężko uwierzyć, że napisał wszystkie te hity

Wiedzieliście, że Małgorzata Kożuchowska śpiewała piosenkę skomponowaną przez Romualda Lipko? Lider zespołu "Budka Suflera" stworzył lub był współtwórcą wielu naprawdę wielkich hitów, które znają chyba wszyscy. Romuald Lipko był autorem wielu utworów Budki Suflera, ale tworzył również dla innych artystów. Skomponował m.in. "Malinowego króla" i "Dmuchawce latawce wiatr" dla Urszuli, "Wszystko czego dziś chcę" dla Izabeli Trojanowskiej czy "Nic nie może przecież wiecznie trwać" z repertuaru Anny Jantar.

To jest coś, czego nie można się nauczyć, do czego nie można dojść - albo się ma, albo się nie ma ręki do pisania piosenek. Romuald Lipko niewątpliwie ją miał - w TVN24 mówił dziennikarz muzyczny Piotr Metz.