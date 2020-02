Gwiazdy w poruszających słowach żegnają Romualda Lipko: "Graj pięknie po drugiej stronie" 

Gwiazdy publikują w sieci wzruszajace wpisy, w których wspominają Romualda Lipko i żegnają jednego z najpopularniejszych polskich artystów. Śmierć lidera zespołu "Budka Suflera" poruszyła jego kolegów ze sceny muzycznej.

Piękne pożegnania opublikowali m.in. Krzysztof Krawczyk, zespół Golec uOrkiestra, czy Organek. Zobaczcie, co napisali w sieci!

Dziś rano, 7 lutego, wszystkie polskie media obiegła bardzo smutna wiadomość o śmierci Romualda Lipko. Lider legendarnej grupy "Budka Suflera", która ma na swoim koncie takie hity jak "Bal wszystkich świętych", "Jolka, Jolka pamiętasz" czy "Takie tango"" zmarł w wieku 69 lat. Artysta wiele miesięcy walczył z nowotworem.

Śmierć Romualda Lipko poruszyła wiele gwiazd, które opublikowały w sieci wzruszające pożegnania. Co napisał o nim Krzysztof Krawczyk, Paweł Kukiz i inni artyści?

W 1977 roku pracowaliśmy razem w studio Polskiego Radia w Lublinie nad moją płytą ze standardami rock and rollowymi. Potem wielokrotnie obiecaliśmy sobie wspólne nagrania, ale jak to w życiu, nie dane nam było zrealizować tych planów. Dziś tego tym bardziej żałuję. Ale kiedy nagrywałem płytę z najpiękniejszymi polskimi tangami nie mogło zabraknąć: „bo do tanga trzeba dwojga”.

Romku! Modlę się za Ciebie. Spoczywaj w pokoju! - napisał Krzysztof Krawczyk,