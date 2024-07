1 z 8

Czego wstydzą słuchać się Honorata Skarbek, Marta Wierzbicka czy Patricia Kazadi? Tak, tak - gwiazdy też mają upodobania, które do tej pory trzymały w tajemnicy. Teraz stworzyły wraz z jedną z sieci komórkowych i aplikacją TIDAL akcję "Guilty pleasure", czyli listę piosenek, których wstydzą się słuchać. Do tego grona regularnie dołączać będą kolejni celebryci, którzy na Facebooku przyznają się do swoich muzycznych grzechów. Zobaczcie, czego słuchają Wasi idole!

Zobacz: Honorata Skarbek pokazuje zdjęcie z wakacji z Justinem Bieberem... A fani pytają "kiedy dziecko"