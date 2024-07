Właśnie w sieci pojawił się teledysk do piosenki "Thank You Very Much". Po pierwszym przesłuchaniu i obejrzeniu można odnieść wrażenie, że nagrała go kolejna gwiazda zza Oceanu. Tymczasem, ku zaskoczeniu wielu, jest to produkcja... polskiej piosenkarki Margaret, która pochodzi ze Szczecina.

Za reżyserię klipu odpowiada Chris Marrs Piliero, utalentowany, pomysłowy i znany z nowatorskiego podejścia realizator filmowy, który w 2010 roku zdobył prestiżową nagrodę MTV VMA Breaktrought Video za teledysk do piosenki „Tighten Up” zespołu The Black Keys. Współpracował także z gwiazdami takimi jak: Britney Spears, The Wanted, Ke$ha oraz Avicii.

Natomiast piosenkę "Thank You Very Much", która została również wykorzystana jako ścieżka dźwiękowa w nowym spocie wizerunkowym Polsatu wyprodukował młody, zdolny producent i kompozytor Ant Whiting, który na co dzień współpracuje m .in. z raperką M.I.A.

Naszą redakcję głos Margaret urzekł od pierwszego przesłuchania jej debiutanckiego singla. Nagranie ma szansę stać się jednym z przebojów najbliższych tygodni. Polka ma również spore predyspozycje na zrobienie kariery międzynarodowej, gdyż posiada urodę, ciekawy wizerunek, niebanalną barwę głosu i współpracuje już z największymi w branży.

Czy Margaret będzie światową gwiazdą? My nie mamy co do tego żadnych wątpliwości. To będzie jej rok!