"50 twarzy Greya" jeszcze przed premierą zostało okrzyknięte kinowym hitem tego roku. Emocje podgrzewa nie tylko kontrowersyjny scenariusz, ale też wyciekające po kolei zdjęcia z planu. W międzyczasie swoje 3 grosze wtrąciła naga sesją aktora odgrywającego główną rolę, czyli Jamiego Dornana. Przystojniak na zdjęciach pokazał wszystko.

Reklama

Do premiery, która już 14 lutego, pozostało niewiele czasu. W sieci można zobaczyć oficjalne trailery promujące film, a także posłuchać piosenek przewodnich. Dzisiaj ujawniono kolejną. Do "Love Me Like You Do" Ellie Goulding i coveru Beyonce "Haunted" dołączył utwór wykonywany przez Się, która zamknęła 2014 rok z hitem "Chandelier".

Nowa kompozycja jest melancholijna i spokojna, ale też bardzo zmysłowa i erotyczna, co pozwala jej doskonale wpasować się w klimat filmu. Przez moment można odnieść wrażenie, że piosenkę śpiewa... Lana Del Rey. Posłuchajcie "Salted Wound".

Zobacz: Beyonce odsłania szczegóły "50 Twarzy Greya". Zobaczymy ją w filmie?



Zobacz także

Reklama

Jamie Dornan nago: