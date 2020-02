Piosenka Pawła Królikowskiego i jego żony wzrusza do łez. Zobaczcie wyjątkowe wykonanie utworu "Nie tacy sami"

Małżeństwo Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej - Królikowskiej trwało prawie 32 lata. Owocami ich miłości jest pięcioro dzieci: Antoni, Marcelina, Jan, Julia oraz Ksawery. Pomimo tak długiego stażu związku para zawsze darzyła się ogromnym szacunkiem, zaufaniem, a pokazując się publicznie zawsze trzymali się za ręce. Małżeństwo często gościło razem na scenie prezentując nie tylko swoje umiejętności aktorskie, ale także muzyczne. Posłuchajcie jednego z ich najpiękniejszych, wspólnych występów.

Zobacz także: Małgorzata Ostrowska-Królikowska pożegnała męża! Piękny wpis żony Pawła Królikowskiego

Wspólny utwór Pawła Królikowskiego i jego żony wzrusza do łez

Uczucie, które połączyło Pawła Królikowskiego i Małgorzaty Ostrowskiej - Królikowskiej, to prawdziwy dar od losu. Tak piękna i prawdziwa miłość zdarza się naprawdę rzadko. Jak przyznał aktor w jednym z wywiadów w swojej żonie zakochał się od pierwszego wejrzenia.

- Kiedy zobaczyłem Małgośkę po raz pierwszy, była wiosna, pachniały magnolie. Pomyślałem: To na nią właśnie czekałem. I zacząłem ją podrywać - powiedział Paweł Królikowski w rozmowie z "Galą".

Pawłowi Królikowskiemu skutecznie udało się zdobyć serce Małgorzaty, którą poślubił w 1988 roku. Para była niezwykle zgodnym i kochającym się małżeństwem. To wyjątkowe uczucie było widać także na scenie. Oprócz zdolności aktorskich, para świetnie radziła także sobie w roli... wokalistów. Co więcej, Paweł Królikowski świetnie odnalazł się także w roli twórcy utworów muzycznych. Ten jeden szczególnie przypadł nam do gustu.

Utwór "Nie tacy sami" Paweł Królikowski śpiewał wspólnie ze swoją żoną, Małgorzatą. Historia wyjątkowej miłości spisana w piosence po prostu wzrusza do łez. Zobaczcie przepiękne wykonanie tego utworu z 2009 roku. Tak szczęśliwego i zakochanego w swojej żonie Pawła Królikowskiego zapamiętamy na zawsze.

Paweł Królikowski i Małgorzata Ostrowska - Królikowska przeżyli ze sobą prawie 32 lata.

East News

W ostatnich miesiącach ukochana żona aktora ze wszystkich sił wspierała swojego męża w walce z chorobą. Niestety 27 lutego Paweł Królikowski tę walkę przegrał. Miał 58 lat.