Iwona Węgrowska zaprezentowała swój singiel na Eurowizję 2017! Jej piosenka nosi tytuł "Alone", a wokalistka pochwaliła się nią dzień po tym, jak zakończył się termin przysyłania zgłoszeń do polskich preselekcji. Utwór ma elektroniczne brzmienie i z pewnością jest to coś innego niż Iwona Węgrowska prezentowała słuchaczom do tej pory. "Alone" wpada w ucho i jest bardzo rytmiczne, dlatego ma szansę podbić serca fanów Eurowizji. Artystka ma jednak sporą konkurencję. Aby pojechać reprezentować nasz kraj musi pokonać Mateusza Magę, Kasię Popowską, Paullę czy Anię Karwan, znaną z "The Voice of Poland". Jak jej pójdzie?

Piosenka "Alone" Iwony Węgrowskiej na Eurowizję 2017

Iwona Węgrowska na swoim profilu na Facebooku zapowiedziała, że będzie też wersja polskojęzyczna jej utworu i oficjalny wideoklip:

Moi Drodzy przedstawiam Wam mój najnowszy singiel będący jednocześnie propozycją na Eurowizję. Już wkrótce wersja polskojęzyczna i oficjalna premiera wideoklipu :) Jak Wam się podoba?

Producent: Marcin Kiljan

Podziękowania Michałowi Lorenc za ogromną motywację☺

Fani jednak w większości nie są zachwyceni utworem, który nagrała Iwona Węgrowska. Doceniają jej talent i wspaniały głos, ale utwór ich zdaniem mógłby być lepszy. Pod postem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy:

Pani tak pięknie śpiewa,niech ktoś skomponuje lepszy utwór,trochę za słabe jak na tak świetną wokalistkę Pani Iwono, myślę, że dla Pani lepsze są ballady. Pani Iwono. Prosze powiedzieć, ze to żart i za chwile wyskoczy Pani z piękna ballada! BŁAGAM Pani ostatni raz Eurowizję oglądała chyba jak nas Ich Troje reprezentowało. Bardzo kiepskie, tania łupanka. Kiepskie to, oj kiepskie Ja rozumiem, że każdy twórca broni swojego dzieła nawet jeżeli sam wie, że nie do końca jest udane. Jednakże bądźmy szczerzy ta piosenka jest... tragiczna już w wersji audio brzmi delikatnie mówiąc źle, a osoba, która przygotowywała tę propozycję pod kontem Eurowizji chyba ostatni raz oglądała ten festiwal w 2000 roku a od tego czasu na prawdę dużo się zmieniło i to na lepsze.

Czy zgadzacie się z tymi opiniami? A może podoba Wam się piosenka Iwony?

