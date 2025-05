Nowy papież, Leon XIV, wkrótce uroczyście zainauguruje swój pontyfikat. Prefektura Domu Papieskiego właśnie oficjalnie poinformowała, że msza święta z tej okazji odbędzie się w niedzielę 18 maja o godz. 10:00 na placu św. Piotra w Watykanie. Wydarzenie to będzie dostępne dla wiernych, a organizatorzy spodziewają się ogromnego zainteresowania zarówno mieszkańców Rzymu, jak i pielgrzymów z zagranicy.

Inauguracja pontyfikatu Leona XIV

Watykan już rozpoczął przygotowania logistyczne do tej wyjątkowej ceremonii. Jak już zostało wspomniane, papieska msza inauguracyjna zaplanowana została na 18 maja, a uroczystość rozpocznie się punktualnie o godzinie 10:00. Z kolei pierwsza audiencja generalna nowego papieża została zaplanowana na środę 21 maja.

Na plac św. Piotra, jako centralne miejsce katolickiego świata, ponownie zostaną zwrócone oczy całego świata. To tutaj od wieków odbywają się najważniejsze wydarzenia związane z papieską posługą, a tegoroczna inauguracja Leona XIV z pewnością zapisze się w historii Kościoła.

Kim jest papież Leon XIV? Nowy rozdział w historii Kościoła

Leon XIV, czyli Robert Francis Prevost, został wybrany 8 maja 2025 roku na 267. papieża Kościoła katolickiego. Jest pierwszym w historii papieżem pochodzącym ze Stanów Zjednoczonych oraz pierwszym członkiem zakonu augustianów, który objął Stolicę Piotrową.

Jako papież przyjął imię Leon XIV, nawiązując do Leona XIII, znanego z zaangażowania społecznego i reform. Jego motto „In illo uno unum” („W Tym Jedynym jesteśmy jedno”) podkreśla dążenie do jedności Kościoła. Leon XIV znany jest z umiarkowanych poglądów i kontynuacji reform zapoczątkowanych przez papieża Franciszka. W swoim pierwszym przemówieniu wezwał do pokoju, dialogu i solidarności z cierpiącymi.

Prywatnie pasjonuje się tenisem, literaturą i podróżami. Jego wybór na papieża symbolizuje otwarcie Kościoła na różnorodność kulturową i globalny wymiar wspólnoty wiernych.

AP Photo/Alessandra Tarantino

