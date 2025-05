Nowym papieżem został Robert Francis Prevost, który przyjął imię Leon XIV. Ten amerykański duchowny to były generał zakonu augustianów. Urodzony w USA, związał swoje życie z zakonem, który ma również silną obecność w Polsce. Papież Leon XIV znany jest z głębokiego oddania wspólnocie zakonnej i duchowości zakorzenionej w wartościach jedności i braterstwa. Papież wielokrotnie bywał w Polsce i ma szczególny sentyment do Krakowa. Chodzi o listy...

Leon XIV kilkukrotnie odwiedzał Polskę, a szczególnie Kraków, gdzie uczestniczył w kapitułach prowincjalnych jako przełożony generalny augustianów. Podczas tych wizyt podkreślał wagę wspólnoty i ostrzegał przed podziałami w Kościele. Ojciec Beniamin Kuczała, prowincjał polskich augustianów, wspomina go jako „jednego z nas”.

Nie stawiał siebie wyżej. Był jednym z nas. I to nie są słowa na wyrost

Nie stawiał siebie wyżej. Był jednym z nas. I to nie są słowa na wyrost

Okazuje się, że ojciec Beniamin Kuczała, prowincjał polskich augustianów doskonale pamięta wizyty Roberta Francisa Prevosta. Kapłan nadal przechowuje list, który otrzymał od przyszłego papieża z gratulacjami z okazji wieczystych ślubów. Ten gest pokazuje, jak bardzo papież ceni sobie relacje z polską wspólnotą.

To było coś więcej niż obowiązkowa kartka. On pamiętał, pisał z serca. To człowiek, którego po prostu lubię

podkreśla o. Kuczała