Papież Leon XIV, znany wcześniej jako Robert Francis Prevost, miał okazję spotkać się z Janem Pawłem II. Amerykańscy augustianie opublikowali archiwalne zdjęcie przedstawiające młodego Prevosta ściskającego dłoń św. Jana Pawła II. To spotkanie, uchwycone na fotografii, symbolizuje ciągłość duchowego dziedzictwa Kościoła i łączy dwie epoki jego historii. Zaraz po wyborze nowy papież zaczął być porównywany do polskiego Ojca Świętego.

Papież Leon XIV jest miłośnikiem tenisa

Jan Paweł II słynął z zamiłowania do sportowych dyscyplin jak narty oraz piłka nożna. Z aktywnością wiele wspólnego ma również nowy papież Leon XIV. Robert Prevost zaskoczył wiernych i media, ujawniając swoją osobistą pasję do tenisa. Jak sam przyznał w wywiadzie udzielonym dla portalu Augustinianorder, jest tenisistą-amatorem i z wielkim entuzjazmem podchodzi do tej dyscypliny sportu. Informacja ta wzbudziła spore zainteresowanie, zwłaszcza wśród osób śledzących zarówno świat sportu, jak i Kościoła katolickiego.

Uważam się za tenisistę-amatora. Od kiedy opuściłem Peru, miałem niewiele okazji, żeby to potrenować, więc nie mogę się już doczekać powrotu na kort. Choć moja nowa praca, póki co nie zostawiła mi zbyt wiele wolnego czasu. Naprawdę lubię czytać, chodzić na długie spacery, podróżować, odkrywać nowe miejsca i cieszyć się naturą w innym otoczeniu. Lubię relaksować się w gronie przyjaciół i spotykać się z tak różnorodną grupą ludzi, od których talentów się uczę i które bardzo cenię powiedział dwa lata temu na łamach portalu Augustinianorder.

Wybór Roberta Prevosta na nowego papieża, który przyjął imię Leon XIV, zbiegł się w czasie z ważnym wydarzeniem sportowym. W Rzymie, w chwili ogłoszenia nowego papieża, odbywał się prestiżowy turniej tenisowy, w którym występowała Iga Świątek. Ten zbieg okoliczności przykuł uwagę komentatorów, którzy zauważyli wyjątkowy moment połączenia sacrum z profanum – duchowego lidera Kościoła z miłością do ziemskiego sportu.

Jako augustianin uważam, że posiadanie bogatej wspólnoty, zbudowanej na umiejętności dzielenia się z innymi tym, co nas spotyka, i otwartości na innych, jest jednym z największych darów, jakie otrzymałem w tym życiu. Odkrycie daru przyjaźni prowadzi nas z powrotem do samego Jezusa. Pięknie jest mieć możliwość nawiązywania autentycznych przyjaźni w życiu. I myślę, że przyjaźń jest jednym z najwspanialszych darów, jakie dał nam Bóg wyjaśnił papież Leon XIV.

Rodzice Leona XIV pochodzą z Europy

Rodzinne tło papieża Leona XIV również budzi duże zainteresowanie. Jego matką była Mildred Martínez, bibliotekarka, która aktywnie działała w życiu parafii i śpiewała w kościelnym chórze. Ojciec, Louis Marius Prevost, był pedagogiem. Oboje rodzice nowego papieża mieli europejskie pochodzenie – Mildred miała korzenie hiszpańskie, a Louis wywodził się z rodziny francusko-włoskiej.

Rodzina Prevost mieszkała na przedmieściach Chicago, gdzie aktywnie uczestniczyła w życiu religijnym lokalnej wspólnoty. Głównym ośrodkiem ich duchowości była parafia St. Mary of the Assumption. To właśnie tam młody Robert Prevost kształtował swoją duchowość i wartości, które z czasem doprowadziły go do kapłaństwa i dalszej służby w Kościele.

Działalność rodziców w parafii miała istotny wpływ na drogę duchową Roberta Prevosta. Śpiewająca w chórze matka oraz pedagogiczna postawa ojca wpajały mu poczucie odpowiedzialności, pracy na rzecz wspólnoty i otwartości na drugiego człowieka. Dzięki ich zaangażowaniu i wartościom przekazywanym od najmłodszych lat, młody Robert wyrósł na osobę wrażliwą duchowo, otwartą na dialog i gotową do służby.

Choć Leon XIV to pierwszy w historii papież urodzony w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak Jan Paweł II ma korzenie wywodzące się ze Starego Kontynentu. Warto przypomnieć, że świat obiegło wyjątkowe zdjęcie ze spotkania nowego papieża i Ojca Świętego z Polski.

