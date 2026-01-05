Śmierć Soni Szklanowskiej, uczestniczki drugiej edycji "Hotelu Paradise" wywołała ogromne poruszenie wśród jej fanów. Dziś od tragicznych zdarzeń minęło już ponad pół roku, a bliscy zmarłej influencerki wystosowali pilny apel. Chodzi o profil w mediach społecznościowych, prowadzony ku jej pamięci.

Śmierć Soni Szklanowskiej poruszyła internautów

W połowie maja 2025 roku media obiegła wiadomość, która poruszyła fanów programu "Hotelu Paradise". Jedna z uczestniczek drugiej edycji show - Sonia Szklanowska zmarła w wieku zaledwie 25 lat.

Celebrytka aktywnie działała w mediach społecznościowych, regularnie publikując posty i zdjęcia. Zajmowała się również muzyką, a jej utwory cieszyły się dużą popularnością. Śmierć celebrytki wywołała falę smutku i niezrozumienia zarówno wśród jej bliskich, jak i fanów. Rodzice Soni Szklanowskiej często dzielą się wspomnieniami o córce w poruszających wpisach.

Smutek nie słucha czasu. Nikt nie ma prawa powiedzieć ci, kiedy ból „powinien” minąć. Są chwile, gdy śmiejesz się szczerze, i są sekundy, gdy jedno wspomnienie potrafi zwalić z nóg. To nie słabość. To miłość, która nadal żyje. Miłość nie znika - przechodzi w pamięć. W zapach, który nagle przywołuje przeszłość. W melodię, що przypomina o niej. W cichy dotyk, który poczułaś tylko ty. Masz prawo płakać. Masz prawo wspominać. Masz prawo mówić o tej osobie tyle, ile potrzebuje twoje serce. Ona wciąż jest blisko. W twoich wspomnieniach. W gestach i nawykach. W drobiazgach, których nikt inny nie zauważy. I w miłości… która nigdy nie zniknie napisała mama Soni pod koniec listopada.

Poruszający apel rodziców Soni Szklanowskiej

Dziś od śmierci Soni Szklanowskiej minęło już ponad pół roku. Ogromny ból i tęsknota towarzyszą bliskim Soni na co dzień, czym często dzielą się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio opublikowali na Instagramie poruszający apel, który wywołał mnóstwo reakcji internautów.

Kochani. Proszę Was o pomoc! Pani, która założyła konto 'Sonia w naszych sercach' nie pozostawiła mi wyboru, dla którego muszę tak postąpić. Wszystko, co wstawia od 01.01.2026 nie ma naszej zgody! Dlatego Proszę Was o interwencję i przestanie obserwowanie tego konta i zgłoszenie zablokowania go. Z wyrazami szacunku dla Was kochani przekazali rodzice Soni.

Bliscy celebrytki wyrazili jasny sprzeciw wobec treści, które pojawiają się obecnie na stronie poświęconej pamięci o ich córce.

Nie wyrażam już zgody na prowadzenie ani publikowanie treści na koncie poświęconym mojej córce — to, co miało być spokojnym miejscem pamięci o Soni, poszło w inną stronę i jest dla nas zbyt bolesne. Proszę o uszanowanie naszej żałoby, ciszy i granic, które są nam teraz bardzo potrzebne. Wszystkie treści pojawiające się od tej chwili nie są tworzone ani akceptowane przez naszą rodzinę czytamy.

Warto zaznaczyć, że profil o nazwie "Sonia w naszych sercach" zniknął już sieci.

Zobacz także: