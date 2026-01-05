Pilny komunikat rodziców Soni Szklanowskiej. "Proszę o uszanowanie żałoby"
Rodzice Soni Szklanowskiej pilnie zaapelowali do internautów. Chodzi o profil w mediach społecznościowych, w którym regularnie pojawiają się posty i zdjęcia ku pamięci ich zmarłej córki. Bliscy Soni wydali jasny komunikat, że nie życzą sobie, by nadal był prowadzony.
Śmierć Soni Szklanowskiej, uczestniczki drugiej edycji "Hotelu Paradise" wywołała ogromne poruszenie wśród jej fanów. Dziś od tragicznych zdarzeń minęło już ponad pół roku, a bliscy zmarłej influencerki wystosowali pilny apel. Chodzi o profil w mediach społecznościowych, prowadzony ku jej pamięci.
Śmierć Soni Szklanowskiej poruszyła internautów
W połowie maja 2025 roku media obiegła wiadomość, która poruszyła fanów programu "Hotelu Paradise". Jedna z uczestniczek drugiej edycji show - Sonia Szklanowska zmarła w wieku zaledwie 25 lat.
Celebrytka aktywnie działała w mediach społecznościowych, regularnie publikując posty i zdjęcia. Zajmowała się również muzyką, a jej utwory cieszyły się dużą popularnością. Śmierć celebrytki wywołała falę smutku i niezrozumienia zarówno wśród jej bliskich, jak i fanów. Rodzice Soni Szklanowskiej często dzielą się wspomnieniami o córce w poruszających wpisach.
Smutek nie słucha czasu. Nikt nie ma prawa powiedzieć ci, kiedy ból „powinien” minąć. Są chwile, gdy śmiejesz się szczerze, i są sekundy, gdy jedno wspomnienie potrafi zwalić z nóg. To nie słabość. To miłość, która nadal żyje. Miłość nie znika - przechodzi w pamięć. W zapach, który nagle przywołuje przeszłość. W melodię, що przypomina o niej. W cichy dotyk, który poczułaś tylko ty. Masz prawo płakać. Masz prawo wspominać. Masz prawo mówić o tej osobie tyle, ile potrzebuje twoje serce. Ona wciąż jest blisko. W twoich wspomnieniach. W gestach i nawykach. W drobiazgach, których nikt inny nie zauważy. I w miłości… która nigdy nie zniknie
Poruszający apel rodziców Soni Szklanowskiej
Dziś od śmierci Soni Szklanowskiej minęło już ponad pół roku. Ogromny ból i tęsknota towarzyszą bliskim Soni na co dzień, czym często dzielą się z internautami za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio opublikowali na Instagramie poruszający apel, który wywołał mnóstwo reakcji internautów.
Kochani. Proszę Was o pomoc! Pani, która założyła konto 'Sonia w naszych sercach' nie pozostawiła mi wyboru, dla którego muszę tak postąpić. Wszystko, co wstawia od 01.01.2026 nie ma naszej zgody! Dlatego Proszę Was o interwencję i przestanie obserwowanie tego konta i zgłoszenie zablokowania go. Z wyrazami szacunku dla Was kochani
Bliscy celebrytki wyrazili jasny sprzeciw wobec treści, które pojawiają się obecnie na stronie poświęconej pamięci o ich córce.
Nie wyrażam już zgody na prowadzenie ani publikowanie treści na koncie poświęconym mojej córce — to, co miało być spokojnym miejscem pamięci o Soni, poszło w inną stronę i jest dla nas zbyt bolesne. Proszę o uszanowanie naszej żałoby, ciszy i granic, które są nam teraz bardzo potrzebne. Wszystkie treści pojawiające się od tej chwili nie są tworzone ani akceptowane przez naszą rodzinę
Warto zaznaczyć, że profil o nazwie "Sonia w naszych sercach" zniknął już sieci.
Zobacz także:
- Sonia Szklanowska nie doczekała 26. urodzin. Jej mama opublikowała poruszający wpis
- Rodzice Soni Szklanowskiej otrzymali niezwykłą pamiątkę. Ojciec nie kryje wzruszenia
Chcesz zobaczyć tę treść?
Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie.