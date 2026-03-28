We wczorajszym odcinku "Farmy" w wyniku głosowania z programu odpadł Andrzej, co wywołało mieszane reakcje wśród widzów. Wielu fanów nie zgadzało się z decyzją i okazało mu liczne wsparcie w mediach społecznościowych. Teraz na oficjalnym Instagramie programu pojawiły się nowe informacje dotyczące byłego uczestnika show.

Andrzej opuścił "Farmę"

Ostatni odcinek "Farmy" zakończył się kolejną eliminacją - w wyniku głosowania Andrzej pożegnał się z gospodarstwem i opuścił program. Jego przygoda w reality show trwała od początku sezonu, a widzowie mogli obserwować zarówno jego rywalizacje, jak i decyzje wpływające na losy pozostałych uczestników. Eliminacja oznacza jednocześnie koniec jego walki o główną nagrodę.

Decyzja o tym, kto musi opuścić "Farmę", tradycyjnie zapadała po intensywnych zadaniach i rozmowach na Radzie Farmy, a samo odejście Andrzeja było jednym z mocniejszych momentów ostatniego odcinka. Fakt, że to właśnie on odpadł podzielił sympatyków programu i wzbudził sporo dyskusji w mediach społecznościowych.

Produkcja "Farmy" przekazała wieści ws. Andrzeja

Produkcja programu Farma podzieliła się właśnie najnowszymi informacjami dotyczącymi byłego uczestnika show. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie pojawił się komunikat, że Andrzej już w najbliższą niedzielę, 29 marca, pojawi się w studiu programu Halo, tu Polsat. Fani będą mogli śledzić jego rozmowę, w której opowie o doświadczeniach zdobytych podczas udziału w „Farmie” oraz o kulisach swojego odejścia z programu.

Pisaliście, że jest Wam smutno po odejściu Andrzeja… Dlatego już jutro widzimy się z nim w Halo, tu Polsat. Jeśli macie coś, o co chcielibyście zapytać Andrzeja - napiszcie w komentarzach. Wybierzemy kilka pytań i postaramy się je mu zadać czytamy.

