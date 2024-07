Pod koniec października Edytą Górniak wstrząsnęła wiadomość o śmierci jej pierwszego menadżera, Wiktora Kubiaka. Gwiazda dość mocno przeżyła odejście przyjaciela, a swoim bólem dzieliła się z fanami, którzy wspierali ją w trudnym momencie. Zobacz: "Ta walka jest utrapieniem"

Reklama

Artystka pomimo ciągłej żałoby powoli wraca do codzienności. W zeszłym tygodniu trenerka "The Voice" jako jedyna nie wystąpiła ze swoją drużyną na scenie show. Wszyscy uszanowali jej decyzję. Kilka godzin temu gwiazda napisała na Facebooku, że dziś miała w planach premierowo wykonać na żywo swój najnowszy singiel. Jednak ze względu na ostatnie wydarzenia musiała przełożyć powód do świętowania.

- 16 Listopada, w porozumieniu z Producentami programu i Telewizją Publiczną miała odbyć się Premiera singla zapowiadającego mój Nowy Album. Nie przez przypadek wybrałam tę datę. W zeszłym roku świętowaliśmy muzycznie podczas Koncertu Urodzinowego dla HBO. W tym roku chciałam podarować Wam nową Muzykę, nowe utwory. Los nieprzewidzianie zmienił nasze plany.. To nie jest właściwy dla mnie moment na świętowanie i Uroczystą Premierę. Wierzę, że to rozumiecie. Mimo to jednak, spróbuję jutro stanąć na scenie - napisała Edyta.

Górniak dzisiejszy występ zadedykuje Wiktorowi Kubiakowi. Podczas programu wykona utwór "Litania" z płyty "Dotyk".

- Nie zaśpiewam utworu Premierowego. Zaśpiewam Wiktora ulubiony z mojego repertuaru utwór. Utwór, który został napisany również z jego inicjatywy. Tak więc w imię historii prawdziwej. Dla Was i dla niego. W podziękowaniu, w hołdzie i z Miłością.. zaśpiewam jego "LITANIĘ".

Jak dowiedział się serwis AfterParty.pl będzie to jedyny występ trenera na scenie podczas dzisiejszego odcinka show. Sądząc po tym co napisała Edyta, wieczorem zapowiada się wiele wzruszających chwil w "The Voice of Poland".

Zobacz: Raper nagrał dla niej piosenkę "Edyto nie płacz"

Zobacz także

Reklama

Gwiazdy podczas pierwszego odcinka "The Voice 3" na żywo: